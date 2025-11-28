میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آلوده‌ترین شهر ایران معرفی شد

بر طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای ارومیه ساعت ۱۴ صبح امروز در عدد ۱۸۳ بود که وضعیت ناسالم هوای این شهر را برای چهارمین روز متوالی نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۳۰
| |
6 بازدید
آلوده‌ترین شهر ایران معرفی شد

آخرین شاخص اعلامی از سوی سامانه پایش کیفی هوای کشور، وضعیت هوای ارومیه را در وضع بسیار ناسالم نشان می‌دهد و این شهر ، آلوده‌ترین شهر ایران لقب گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، تداوم بی‌بارشی و افزایش آلودگی هوا، وضع هوای مرکز استان آذربایجان‌غربی را در شرایط ناسالم قرار داده است.

بر طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای ارومیه ساعت ۱۴ صبح امروز در عدد ۱۸۳  بود که وضعیت ناسالم هوای این شهر را برای چهارمین روز متوالی نشان می‌دهد.

با اعلام وضع جدید هوا در شهرهای مختلف، هم اکنون ارومیه بالاتر از شهرهایی چون تهران، تبریز، اصفهان و ... آلوده ترین شهر ایران در روز تعطیل جمعه لقب گرفته است.

هوای ارومیه در طی روزهای گذشته در شرایط بحرانی بوده که نتیجه جلسات مدیریت بحران تنها محدود به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آلودگی آلودگی هوا ارومیه شهر آلوده خبر فوری
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مشخص شدن متهم ردیف اول آلودگی هوا
چرا قانون هوای پاک هنوز معطل اجراست؟
هوای این شهرها در وضعیت خطرناک قرار گرفت
سایه سنگین ترافیک در خیابان‌های ارومیه؛ بی مدیریتی در کنترل ترافیک/ راه نجات چیست؟
چگونگی کیفیت هوای تهران
شرایط ناسالم هوای تهران برای گروه‌های حساس
چگونگی کیفیت هوای تهران
نفس ارومیه به شماره افتاد
شاخص آلودگی هوای تهران امروز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴
آلوده‌ترین و پاک‌ترین شهرهای دنیا کدامند؟
خودروها ۴۳ درصد، موتورسیکلت‌ها ۱۰ درصد و اتوبوس‌ها ۴۰ درصد عامل آلودگی هوا
هشدار؛ هوای تهران در وضعیت قرمز
شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۸ تیر
اقدام عجیب دوچرخه‌سوار ایران در تور آذربایجان
وضعیت هوای اصفهان و ارومیه «قرمز» شد
آلودگی شدید هوای ارومیه
مدارس ارومیه فردا یکشنبه تعطیل است
وضعیت آلودگی هوای تهران چگونه است؟
مدارس ابتدایی ارومیه در نوبت صبح غیرحضوری شد
وضعیت هوای ارومیه در روز جمعه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dIw
tabnak.ir/005dIw