آخرین شاخص اعلامی از سوی سامانه پایش کیفی هوای کشور، وضعیت هوای ارومیه را در وضع بسیار ناسالم نشان میدهد و این شهر ، آلودهترین شهر ایران لقب گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، تداوم بیبارشی و افزایش آلودگی هوا، وضع هوای مرکز استان آذربایجانغربی را در شرایط ناسالم قرار داده است.
بر طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای ارومیه ساعت ۱۴ صبح امروز در عدد ۱۸۳ بود که وضعیت ناسالم هوای این شهر را برای چهارمین روز متوالی نشان میدهد.
با اعلام وضع جدید هوا در شهرهای مختلف، هم اکنون ارومیه بالاتر از شهرهایی چون تهران، تبریز، اصفهان و ... آلوده ترین شهر ایران در روز تعطیل جمعه لقب گرفته است.
هوای ارومیه در طی روزهای گذشته در شرایط بحرانی بوده که نتیجه جلسات مدیریت بحران تنها محدود به تعطیلی مدارس و دانشگاهها شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.