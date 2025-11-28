وزیر کار در تله سوالات کمیسیون بهداشت!

بعدازظهر سه شنبه هفته آینده احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون بهداشت مجلس می رود تا به ۱۴ سوال ۱۲ نماینده پاسخ دهد.

به گزارش تابناک؛ این هفته هم مثل همه هفته های گذشته نمایندگان از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال دارند.

وزیر تعاون باید بعدازظهر سه شنبه در کمیسیون بهداشت مجلس حاضر شود تا به ۱۴ سوال ۱۲ نماینده پاسخ دهد.

اگر وزیر تعاون هر یک از این نمایندگان را قانع نکند، سوال به صحن مجلس ارجاع می شود و وزیر باید با حضور در صحن مجلس، پاسخگوی این سوالات باشد و اگر در صحن مجلس هم نمایندگان حاضر در صحن را قانع نکند، از مجلس کارت زرد می گیرد.

میدری اولین وزیر دولت چهاردهم است که از مجلس کارت زرد گرفت و اگر یک وزیر سه بار از مجلس کارت زرد بگیرد، در معرض استیضاح قرار می گیرد.

اسامی نمایندگان و تعداد سوالات آنها به شرح زیر است؛

۱ -احد بیوته نماینده اردبیل (یک سوال)

۲-محمدصالح جوکار نماینده یزد (یک سوال)

۳- اسماعیل چراغی نماینده دهلران (یک سوال)

۴-حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر(یک سوال)

۵-علی حدادی نماینده ساوجبلاغ(یک سوال)

۶-کمال حسین پورنماینده پیرانشهر(۲سوال)

۷-سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه(یک سوال)

۸- بابک رضازاده نماینده مشکین شهر(یک سوال)

۹- جعفرقادری نماینده شیراز(۲سوال)

۱۰- احمد مرادی نماینده بندر عباس(یک سوال)

۱۱- سید جمال موسوی نماینده ماهنشان(یک سوال)

۱۲-شهین جهانگیری نماینده ارومیه (یک سوال)