وزیر کار در تله سوالات کمیسیون بهداشت!

بعدازظهر سه شنبه هفته آینده احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون بهداشت مجلس می رود تا به ۱۴ سوال ۱۲ نماینده پاسخ دهد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۲۴
| |
361 بازدید
بعدازظهر سه شنبه هفته آینده احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون بهداشت مجلس می رود تا به ۱۴ سوال ۱۲ نماینده پاسخ دهد.

به گزارش تابناک؛ این هفته هم مثل همه هفته های گذشته نمایندگان از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال دارند.
وزیر تعاون باید بعدازظهر سه شنبه در کمیسیون بهداشت مجلس حاضر شود تا به ۱۴ سوال ۱۲ نماینده پاسخ دهد.

اگر وزیر تعاون هر یک از این نمایندگان را قانع نکند، سوال به صحن مجلس ارجاع می شود و وزیر باید با حضور در صحن مجلس، پاسخگوی این سوالات باشد و اگر در صحن مجلس هم نمایندگان حاضر در صحن را قانع نکند، از مجلس کارت زرد می گیرد.
میدری اولین وزیر دولت چهاردهم است که از مجلس کارت زرد گرفت و اگر یک وزیر سه بار از مجلس کارت زرد بگیرد، در معرض استیضاح قرار می گیرد.

اسامی نمایندگان و تعداد سوالات آنها به شرح زیر است؛

۱ -احد بیوته نماینده اردبیل (یک سوال)
۲-محمدصالح جوکار نماینده یزد (یک سوال)
۳- اسماعیل چراغی نماینده دهلران (یک سوال)
 ۴-حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر(یک سوال)
۵-علی حدادی نماینده ساوجبلاغ(یک سوال)
۶-کمال حسین پورنماینده پیرانشهر(۲سوال)
۷-سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه(یک سوال)
۸- بابک رضازاده نماینده مشکین شهر(یک سوال)
۹- جعفرقادری نماینده شیراز(۲سوال)
۱۰- احمد مرادی نماینده بندر عباس(یک سوال)
۱۱- سید جمال موسوی نماینده ماهنشان(یک سوال)
۱۲-شهین جهانگیری نماینده ارومیه (یک سوال)

 

آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
