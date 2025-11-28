میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تاریخچه جنجالی جمعه سیاه؛ ایران چه سهمی دارد؟

در دهه 60 میلادی، روز پس از "شکرگزاری" باعث ازدحام غیرمعمول، افزایش سرقت‌های خرد و فشار بر نیروهای امنیتی می‌شد و به همین دلیل مأموران آن را «جمعه سیاه» نامیدند.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۲۳
| |
257 بازدید

تاریخچه جنجالی جمعه سیاه؛ ایران چه سهمی دارد؟

«بلک فرایدی» یا «جمعه سیاه» امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد خرید سال در جهان شناخته می‌شود؛ روزی که میلیاردها دلار تراکنش در آن ثبت می‌شود و آغازگر فصل خرید سال نوی میلادی به شمار می‌آید. اما این پدیده جهانی، مسیر طولانی و قابل‌توجهی را طی کرده تا از یک اصطلاح منفی در یک شهر آمریکا به یک رخداد اقتصادی بین‌المللی تبدیل شود.

آغاز ماجرا: دهه ۱۹۵۰ - فیلادلفیا

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ خاستگاه اصطلاح Black Friday به دهه ۱۹۵۰ در شهر فیلادلفیا بازمی‌گردد؛ جایی که پلیس برای توصیف شرایط بی‌نظمی روز پس از «شکرگزاری» این عنوان را به کار برد. در آن روز، هجوم گسترده مردم برای آغاز خریدهای کریسمس باعث ترافیک شدید، ازدحام غیرمعمول، افزایش سرقت‌های خرد و فشار بر نیروهای امنیتی می‌شد و به همین دلیل مأموران آن را «جمعه سیاه» نامیدند. این اصطلاح در ابتدا کاملاً بار منفی داشت و ارتباطی با تخفیف یا خرید نداشت.

تبدیل چالش به فرصت؛ شکل‌گیری حراج‌ها در دهه ۱۹۶۰

در دهه ۶۰ میلادی، فروشگاه‌داران فیلادلفیا دریافتند که این ازدحام بزرگ می‌تواند به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود. از این زمان، تخفیف‌های ویژه، فروش فوق‌العاده و تبلیغات گسترده برای روز پس از شکرگزاری آغاز شد. رسانه‌ها نیز با بازتاب این رویداد، به تثبیت و گسترش نام «بلک فرایدی» کمک کردند. این دوره را می‌توان نقطه شروع شکل‌گیری تجاری این روز دانست.

بازسازی تصویر «جمعه سیاه»؛ روایت حسابداری دهه ۱۹۸۰

دهه ۱۹۸۰ نقطه عطفی در مسیر تکامل بلک فرایدی بود. صاحبان کسب‌وکار و متخصصان بازاریابی برای اصلاح تصویر منفی واژه، روایت تازه‌ای مطرح کردند: «جمعه سیاه، روزی است که حساب مالی فروشگاه‌ها از رنگ قرمز ( که نماد ضرر است) به رنگ سیاه ( نماد سود) تبدیل می شود.» این روایت که برگرفته از شیوه ثبت حساب‌ها در دفاتر مالی بود، به سرعت در ذهنیت عمومی تثبیت شد و معنای اصطلاح را از منفی به مثبت تغییر داد.


ورود به عصر دیجیتال و تولد خرید آنلاین

با گسترش اینترنت در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، بلک فرایدی وارد مرحله‌ای تازه شد. رشد فروشگاه‌های آنلاین و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان باعث شد خریدهای پس از شکرگزاری به دنیای دیجیتال منتقل شود. این روند به خلق رویداد جدید «سایبر ماندی» – نخستین دوشنبه پس از شکرگزاری – منجر شد؛ روزی که تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های اینترنتی ارائه می‌شد و در کنار بلک فرایدی، یک دوره کامل خرید آنلاین را شکل داد.

تاریخچه جنجالی جمعه سیاه؛ ایران چه سهمی دارد؟


جهانی شدن بلک فرایدی؛ از آمریکا تا سراسر جهان

از دهه ۲۰۰۰ به بعد، با نفوذ جهانی تجارت الکترونیک و رشد پلتفرم‌هایی مانند آمازون، بلک فرایدی به‌سرعت از آمریکا فراتر رفت. کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، آمریکای لاتین و سپس خاورمیانه این رویداد را پذیرفتند و آن را با نیازهای بازار خود سازگار کردند. در بسیاری از کشورها، بلک فرایدی به جای یک روز، به یک دوره چندروزه یا حتی چند هفته‌ای تخفیف تبدیل شده است.

بلک فرایدی امروز؛ یک رویداد اقتصادی و فرهنگی

امروزه بلک فرایدی تنها یک روز حراج نیست؛ بلکه یک پدیده فرهنگی و اقتصادی است که میلیاردها دلار فروش را در بازه‌ای کوتاه رقم می‌زند، رقابت شدید میان برندها را شکل می‌دهد،رفتار خرید مصرف‌کنندگان را تغییر می‌دهد و نقش مهمی در رونق تجارت آنلاین و نوآوری‌های فناوری، از جمله استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت موجودی و پیش‌بینی تقاضا، ایفا می‌کند.

بلک فرایدی اکنون بخش مهمی از تقویم اقتصادی جهان است و هر سال دامنه نفوذ و تأثیرگذاری آن در حال افزایش است.

بلک فرایدی در ایران

بلک فرایدی در فاصله حدودا یک ماه مانده به سال نوی میلادی برگزار می شود. از منظر فروشندگان، سال نو فرصتی طلایی برای فروش است و بلک فرایدی این فرصت را با دو امتیاز مهم به فروشندگانی کشورهایی که تقویم شان میلادی است می دهد:
اول این که در روز بلک فرایدی، اجناس قدیمی خود را می فروشند و انبارها و مغازه ها را خالی می کنند تا ضمن سودی که کسب کرده اند، فضا برای اجناس جدید باز شود.
و دوم این که در سال نو، با اجناس جدید و به اصطلاح معروف New Collection توجه مشتریان را برای خرید جلب کنند.

در ایران اما بلک فرایدی، 4 ماه قبل از سال نوی ایرانی است و عملاً هیچ ارتباطی به اصل موضوع ندارد. ضمن این که با توجه به تورمی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، تخلیه انبارها و فروش ناگهانی اجناس با قیمت پایین، منطق اقتصادی ندارد چرا که فروشندگان می توانند همان کالا را دو ماه بعد با قیمت بالاتری بفروشند. بنابراین فروشندگان ترجیح می دهند بین فروش فعلی و خرید بعدی خودشان حداقل زمان را داشته باشند تا از تورم عقب نمانند.

با این حال، برخی فروشندگان برای عقب نماندن از قافله، وارد گود بلک فرایدی می شوند و یکی از دو راه را بر می گزینند: عده ای، اندکی از سود خود می کاهند ، به امید آن که با فروش بیشتر، جبرانش کنند و گروهی با قیمت سازی های کاذب، تخفیفات قلابی می دهند مثلاً قیمت جنسی که  یک میلیون تومان است را 2 میلیون تومان می نویسند و بعد روی ان 2 میلیون خط می کشند و می نویسند: 1 میلیون! مشتری هم که سابقه قیمتی را ندارد، فریب می خورد و با خوشحالی از این که توانسته 50 درصد تخفیف شکار کند، خودش شکار فروشنده می شود!

یا اعلام می کنند که تا 90 درصد تخفیف دارد و وقتی وارد خرید می شوید می بینید که عمده تخفیف ها، مثلا 20 درصد است و چند قلم کالای ارزان مانند جوراب 90 درصد تخفیف خورده که آن هم با کالاهای دیگر فروخته می شود؛ یا  تخفیف روی خرید دوم اعمال می شود و از این قبیل موارد.
این فرایند به ویژه در مورد کالاهایی مانند لباس و کیف و کفش و اکسسوار و ... که برخلاف چیزهایی مانند گوشی موبایل و لپ تاپ  قیمت مشخصی ندارند، رخ می دهد و مشتریان باید بسیار مراقب باشند.

نکته دیگر آن که نه بلک فرایدی و نه هیچ حراجی بومی، نباید ما را در موقعیت خرید هیجانی قرار دهد. حواس مان باشد که خرید، باید تابعی از نیاز واقعی باشد نه وابسته پمپاژ احساس نیاز به خرید از طریق بازی های قیمتی و تبلیغاتی و رویدادهایی مانند بلک فرایدی.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بلک فرایدی تاریخچه خرده کلاهبرداری فیلادلفیا جمعه سیاه شکرگزاری
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۱۳ کشته در آتش سوزی ساختمانی مسکونی در فیلادلفیا
اجرایی ناقص از یک برداشت اشتباه در جمعه سیاه ایرانی
تجربه بلک فرایدی در ایران!
جمعه سیاه صدای کارمندان آمازون را هم درآورد
جمعه‌سیاه:ایرانی‌ها قسط رابه تخفیف ترجیح می‌دهند!
چطور تخفیف بلک فرایدی را دو برابر کنیم؟
حراج بلک‌ فرایدی در فروشگاه اینترنتی تیمچه آغاز شد!
کدام کشورها بیشترین فروش بلک فرایدی را رقم زدند/ پرفروش‌ترین اقلام جمعه سیاه
جمعه سیاه فروشگاه اینترنتی خانومی از راه رسید
احتیاط، مراقب جمعه سیاه باشید
جمعه سیاه با تخفیف 65 درصدی پوشاک پیرکاردین
جمعه سیاه بی‌منطق در ایران
«بلک فرایدی» به فروش منابع آزمون ارشد و دکتری رسید!
آتش سوزی در فیلادلفیای آمریکا جان ۱۳ نفر را گرفت
وسوسه خرید در بلک فرایدی امسال سایت خانومی
تیراندازی در فیلادلفیا هفت زخمی برجای گذاشت
آمارهای جالب از جمعه سیاه در ایران
«بلک‌فرایدی»؛ موسمی برای «مرگ»
تیراندازی در «فیلادلفیا» با یک کشته و سه مجروح
تصاویر تامل برانگیز از «جمعه سیاه»
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dIp
tabnak.ir/005dIp