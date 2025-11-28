در شرایطی که تهران در محاصره هوای آلوده فرو رفته و شاخص کیفیت هوا در وضعیت هشدار قرار دارد، گمانه‌زنی‌ها درباره تعطیلی مدارس تهران شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ به اوج رسیده است. بسیاری از خانواده‌ها، دانش‌آموزان و حتی معلمان، منتظر یک خبر رسمی هستند. آیا مدارس تهران شنبه تعطیل می‌شود؟ آیا دانشگاه‌ها هم شامل تعطیلی خواهند شد؟

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، بررسی داده‌های هواشناسی، روند آلودگی هوا و صحبت‌های مقامات رسمی نشان می‌دهد که احتمال تعطیلی مدارس در حال افزایش است و کمیته اضطرار آلودگی هوا نقش کلیدی در تصمیم نهایی دارد.

تشدید آلودگی هوا؛ تهران در آستانه بحران تنفسی

طبق گزارش‌ها، به دلیل سکون هوا، نبود وزش باد مؤثر و انباشت ذرات معلق PM۲.۵، شاخص آلودگی در بسیاری از مناطق تهران از حد مجاز عبور کرده است. این وضعیت به‌خصوص برای سالمندان، کودکان، بیماران ریوی و زنان باردار خطرناک است.

کارشناسان محیط زیست هشدار داده‌اند که اگر جریان باد طی ساعات آینده تقویت نشود، احتمال صدور دستور تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها بسیار بالا خواهد بود.



پیش‌بینی پنج‌روزه هوا؛ آسمان صاف، اما نفس‌گیر

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران:



آسمان تا اواسط هفته صاف تا نیمه‌ابری

وزش باد ضعیف

پایداری لایه‌های آلاینده

عدم تخلیه مناسب ذرات معلق

این پیش‌بینی نشان می‌دهد که وضعیت آلودگی هوا دست‌کم تا روز یکشنبه ادامه‌دار خواهد بود.



تعطیلی مدارس تهران شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴؛ چه تصمیمی در راه است؟

در حال حاضر هیچ اطلاعیه رسمی درباره تعطیلی مدارس منتشر نشده است، اما تجربه سال‌های قبل نشان داده که در چنین شرایطی معمولاً کمیته اضطرار آلودگی هوا وارد عمل می‌شود.

استاندار تهران اعلام کرده است: «جمعه درباره تعطیلی شنبه و یکشنبه تصمیم‌گیری خواهد شد.»

این یعنی نتیجه نهایی تا عصر جمعه رسماً اعلام خواهد شد.

روند دما و بارش؛ کاهش دما، اما آلودگی پابرجاست

پیش‌بینی دمای تهران:

روز وضعیت هوا حداقل دما حداکثر دما پنجشنبه ۷ آذر صاف و غبارآلود ۵° ۱۶° شنبه ۸ آذر صاف و غبارآلود ۵° ۱۵°





کاهش تدریجی دما به دلیل پدیده وارونگی دما، موجب حبس دود در سطح شهر شده است.

اگر مدارس تعطیل شوند، چه گروه‌هایی مشمول هستند؟

در صورت صدور دستور تعطیلی:

مدارس ابتدایی

مدارس متوسطه

مدارس استثنایی

مهدکودک‌ها

احتمال تعطیلی دانشگاه‌ها بستگی به شدت آلودگی دارد

سناریو‌های پیش‌روی کمیته اضطرار آلودگی هوا

سه سناریوی احتمالی:

تعطیلی کامل مدارس تهران

تعطیلی مقاطع ابتدایی و پیش‌دبستانی

عدم تعطیلی، اما اجرای محدودیت‌های ترافیکی

تجربه سال‌های گذشته چه می‌گوید؟

در سال‌های گذشته، هرگاه شاخص کیفیت هوا از عدد ۱۵۰ عبور کرده است، معمولاً مدارس در تهران تعطیل شده‌اند.

توصیه‌های مهم برای شهروندان تهرانی در روز‌های آلوده

خروج غیرضروری از منزل را کاهش دهید

از ماسک استاندارد N۹۵ استفاده کنید

مصرف مایعات را افزایش دهید

از فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کنید

پشت‌پرده تصمیم تعطیلی مدارس؛ چه نهادی حرف آخر را می‌زند؟

در چنین شرایطی، تصمیم تعطیلی مدارس تنها به آموزش و پرورش مربوط نمی‌شود. ساختار تصمیم‌گیری به این شکل است:

اداره کل هواشناسی استان تهران → ارائه گزارش شاخص آلودگی

کمیته اضطرار آلودگی هوا → بررسی وضعیت سلامت عمومی

استانداری تهران → صدور یا عدم صدور دستور تعطیلی

براساس آخرین رویه‌ها، وقتی شاخص کیفیت هوا (AQI) به بالای ۱۵۰ برسد، کمیته اضطرار وارد فاز تصمیم‌گیری جدی می‌شود.

مدارس کدام مناطق بیشتر در خطر تعطیلی هستند؟

براساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی:

مناطق مرکزی تهران: وضعیت ناسالم

مناطق غربی تهران: بسیار ناسالم

مناطق جنوبی تهران: هشدار قرمز ذرات معلق

در صورت تعطیلی، معمولاً کل استان تهران مشمول نمی‌شود و ابتدا شهر تهران و شهر‌های اطراف در اولویت هستند.

احتمال تعطیلی فقط مدارس نیست؛ محدودیت‌های دیگر در راه است؟

در صورت وخیم‌تر شدن شرایط، تصمیم‌های زیر نیز ممکن است اجرا شود:

طرح زوج و فرد سراسری

تعطیلی مهدکودک‌ها

کاهش ساعت کاری ادارات

لغو فعالیت‌های ورزشی فضای باز

این موارد در سال‌های گذشته نیز اجرا شده و اکنون دوباره روی میز تصمیم مسئولان قرار دارد.

چرا تعطیلی مدارس اهمیت دارد؟

کارشناسان حوزه سلامت تأکید می‌کنند که:

شش ساعت قرار گرفتن کودکان در هوای آلوده می‌تواند تأثیر بلندمدت بر ریه‌ها داشته باشد.

کودکان زیر ۱۲ سال آسیب‌پذیرترین گروه هستند.

تعطیلی مدارس یک تصمیم پیشگیرانه است نه صرفاً رفاهی.

واکنش خانواده‌ها و دانش‌آموزان به احتمال تعطیلی

بررسی فضای مجازی نشان می‌دهد:

خانواده‌ها خواستار تصمیم سریع هستند

دانش‌آموزان به دنبال اطلاع‌رسانی شفاف

انتقاد از تأخیر در اطلاعیه‌های رسمی

هشتگ‌هایی مثل:

#تعطیلی_مدارس

#آلودگی_هوا

#تهران_تعطیل

در شبکه‌های اجتماعی ترند شده‌اند.

آیا مدارس مجازی خواهند شد؟

در صورت تعطیلی:

امکان فعال شدن آموزش مجازی در شاد

ارسال تکالیف آنلاین

برگزاری کلاس‌های آنلاین برای پایه‌های حساس (نهم و دوازدهم)

سوالات متداول

آیا مدارس تهران شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل می‌شود؟

هنوز تصمیم قطعی اعلام نشده، اما احتمال آن بسیار زیاد است.

تصمیم نهایی چه زمانی اعلام می‌شود؟

معمولاً عصر جمعه اطلاعیه رسمی منتشر می‌شود.

آیا دانشگاه‌ها هم تعطیل می‌شوند؟

در صورت بحرانی شدن وضعیت هوا، احتمال تعطیلی دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.

منبع رسمی اطلاعیه کجاست؟

استانداری تهران و کمیته اضطرار آلودگی هوا.

تصمیم تعطیلی از طرف چه نهادی ابلاغ می‌شود؟

استانداری تهران با نظر کمیته اضطرار.

آیا امکان تعطیلی سراسری استان وجود دارد؟

در صورت بحرانی شدن وضعیت شاخص هوا بله.

آیا فقط تهران درگیر است؟

خیر، کرج، ری، اسلامشهر و ورامین نیز تحت تأثیر هستند.