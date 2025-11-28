جزئیات واریز یارانه آذر ۱۴۰۴

مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته دوم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در این مرحله، دهکهای اول تا سوم در گام نخست ۵۰۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت میکنند و دو هفته بعد نیز دهکهای چهارم تا هفتم مشمول ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید خواهند شد. به این ترتیب، میزان یارانه دریافتی خانوارها در آذرماه افزایش مییابد و پرداختها شامل ترکیبی از یارانه نقدی و اعتبار خرید کالا خواهد بود.
شرایط استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی
اعتبار کالابرگ تنها برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاههای طرف قرارداد قابل مصرف است و امکان برداشت نقدی یا انتقال آن وجود ندارد. این اعتبار از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار فعال میشود و برای خرید کالاهایی مانند برنج، روغن، لبنیات، تخممرغ، ماکارونی، مرغ و سایر اقلام ضروری اختصاص یافته است.
زمان پرداخت یارانه نقدی در آذر ۱۴۰۴
یارانه نقدی دهکهای مختلف مطابق روال ماهانه واریز خواهد شد. یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان در روز ۲۵ آذر پرداخت میشود. همچنین یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم که ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده، در روز ۳۰ آذر به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
جدول پرداخت یارانه آذر ۱۴۰۴ برای دهکهای مختلف
دهک اعتبار کالابرگ (غیرنقدی) یارانه نقدی مجموع دریافتی هر نفر
|دهکهای اول تا سوم
|۵۰۰,۰۰۰ تومان
|۴۰۰,۰۰۰ تومان
|۹۰۰,۰۰۰ تومان
|دهکهای چهارم تا هفتم
|۳۵۰,۰۰۰ تومان
|۳۰۰,۰۰۰ تومان
|۶۵۰,۰۰۰ تومان
|دهکهای هشتم و نهم
|ندارد
|۳۰۰,۰۰۰ تومان
|۳۰۰,۰۰۰ تومان
|دهک دهم
|ندارد
|ندارد
|۰ تومان