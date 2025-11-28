جایزه ویژه نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا به خاطر سهم ارزنده در سینمای جهان به «مجید مجیدی» فیلمساز برجسته کشورمان و جایزه اصلی و تندیس بهترین فیلم به ارزش معادل یک میلیون دلار به فیلم «در مقابل جریان» به شو ژنگ کارگردان چینی اعطا شد. در این آیین که شامگاه پنجشنبه با حضور اولگا لوبیمووا وزیر فرهنگ و ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس‌جمهور روسیه و همچنین کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو برگزار شد، نیکیتا میخالکوف مؤسس آکادمی فیلم اوراسیا با تجلیل از آثار مجید مجیدی، جایزه ویژه این جشنواره و «پروانه برلیان» را به این کارگردان برجسته کشورمان اهدا کرد.