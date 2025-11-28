مقامات این کشور آسیایی اعلام کردند تعداد کشته‌های آتش‌سوزی برج‌های مسکونی در هنگ‌کنگ که از روز چهارشنبه آغاز شد، به ۱۲۸ نفر افزایش یافته و حدود ۲۰۰ نفر نیز مفقود هستند. این در حالی است که اعلام شده عملیات نجات به پایان رسیده است.

به گزارش تابناک؛ مقامات این کشور آسیایی اعلام کردند تعداد کشته‌های آتش‌سوزی برج‌های مسکونی در هنگ‌کنگ که از روز چهارشنبه آغاز شد، به ۱۲۸ نفر افزایش یافته و حدود ۲۰۰ نفر نیز مفقود هستند. این در حالی است که اعلام شده عملیات نجات به پایان رسیده است.

آتش نشانان صبح جمعه در حال تفحص ساختمان‌های سربه‌فلک‌کشیده بودند و تلاش می‌کردند پس از آتش‌سوزی عظیمی که به هفت برج از هشت برج سرایت کرد و یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های تاریخ شهر را رقم زد، افراد گمشده را پیدا کنند.

در طول صبح، افراد بیشتری برای شناسایی اجساد خارج‌شده از ساختمان‌های سوخته، به مرکز جامعه «کوانگ فوک ایستیت» در مجاورت «وانگ فوک کورت» آمدند.

دِرِک آرمسترانگ چان، معاون مدیر خدمات آتش‌نشانی هنگ‌کنگ به خبرنگاران گفته است که تیم‌های نجات، آپارتمان‌هایی را در اولویت قرار داده‌اند که در طول آتش‌سوزی چندین تماس برای کمک از آنها دریافت کرده‌اند، اما نتوانسته بودند به آنجا برسند.

چان افزود: ما سعی خواهیم کرد به زور به تمام واحدهای هفت ساختمان وارد شویم تا مطمئن شویم هیچ تلفات احتمالی دیگری وجود ندارد.

آتش‌سوزی که بعدازظهر روز چهارشنبه آغاز شد، به سرعت در مجتمع مسکونی «وانگ فوک کورت» در منطقه شمالی «تای پو» گسترش یافت. این مجتمع هشت برجه که بیش از ۴۶۰۰ نفر ساکن داشت، در حال بازسازی بود و با داربست‌های بامبو و تور سبزرنگی پوشانده شده بود که گمان می‌رود باعث گسترش آتش شده باشد.

تا صبح روز جمعه، آتش‌سوزی عمدتاً تحت کنترل درآمده بود، اگرچه مقامات گفتند که هنوز برخی آپارتمان‌ها در حال سوختن هستند و آنها می‌خواهند از گسترش و شعله‌ور شدن دوباره سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری کنند.

بیشتر کشته‌ها در دو برج از هفت برجی که طعمه حریق شدند، پیدا شده‌اند و بیشتر بازماندگان از سایر برج‌ها خارج شده‌اند. تعداد مفقودی‌ها از اوایل روز پنجشنبه که بیش از ۲۵۰ نفر بود، به روز نشده است.

پلیس و مقامات مبارزه با فساد در حال بررسی علت آتش‌سوزی هستند. سه نفر از یک شرکت ساختمانی که در بازسازی چند ساله این مجتمع دست داشتند، دستگیر شدند.

مقامات بر روی داربست‌های بامبویی اطراف ساختمان و تور سبزرنگی که آن را پوشانده بود، و یونولیت بسیار قابل اشتعالی که مقامات از آن زمان کشف کرده‌اند در پوشش پنجره‌های آسانسور در هر طبقه استفاده شده بود، تمرکز کرده‌اند.

این حادثه باعث شده است که درخواست‌هایی برای قوانین سختگیرانه‌تر ایمنی در برابر آتش‌سوزی در بخش ساخت و ساز مطرح شود.

