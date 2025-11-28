میلی صفحه خبر لوگو بالا
سردترین مرکز استان و کشور کجاست؟

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد با ثبت دمای منفی ۸ درجه سانتی‌گراد در شبانه‌روز گذشته سردترین نقطه کشور گزارش شد.
سردترین مرکز استان و کشور کجاست؟

معصومه نوروزی با اعلام این خبر گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی، شهرکرد در شبانه‌روز گذشته سردترین نقطه استان بود و این روند کاهش دما در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: در مقابل، سرخون با ثبت دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در همین بازه زمانی بود که نشان‌دهنده اختلاف دمای قابل توجه در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری است.

نوروزی با اشاره به پایداری جوی در روزهای آینده گفت: با توجه به شرایط فعلی، انتظار می‌رود دمای هوا در مناطق مرتفع استان همچنان در محدوده منفی باقی بماند. این وضعیت می‌تواند بر فعالیت‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و مصرف انرژی تأثیرگذار باشد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی همچنین تأکید کرد: سامانه‌های هشدار سریع هواشناسی فعال هستند و اطلاعات به‌روز از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا آمادگی لازم در برابر نوسانات دمایی وجود داشته باشد.

