میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فاجعه سمی: مصرف گل آلوده در ایران رواج یافته

یک روان‌پزشک و درمان‌گر اعتیاد گفت: بی‌تعارف بارها گفته‌ام مخدر گل در ایران از تمام مواد دیگر مخرب‌تر است، اما به این معنا نیست که بگویم دیگر موادمخدر، اثرات مخربی ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۸۳
| |
2 بازدید
فاجعه سمی: مصرف گل آلوده در ایران رواج یافته

محمدعلی فلاح‌زاده درباره عوارض استفاده از ماده اعتیادآور گل، اظهار کرد: این گیاه شامل دو نوع گونه «ساتیوا» و «ایندیکا» در جهان بوده و اقلیم رشد آن‌ها متفاوت است. گونه گل ساتیوا در مناطق استوایی رشد کرده، میزان THC (تتراهیدروکانابینول) یا همان ماده مخرب آن کمتر و پادزهر آن بیشتر است، اما گونه گلی که در منطقه جغرافیایی ما رشد می‌کند (ساتیوا) دارای THC یا همان اثرات مخرب بیشتر بوده و بی‌نهایت برای مغز مضر و حاوی پادزهر کمتر است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، این روان‌پزشک با تأکید بر اینکه نوع مشکل موجود با ماده اعتیادآور گل با سایر مخدرها متفاوت است، گفت: نوجوانان و جوانان ما تقریباً می‌دانند به طور مثال کوکائین بد است اما نگرش آن‌ها نسبت به ماده گل متفاوت است.

وی با بیان اینکه علت اعتیاد افراد به گل با علت اعتیاد آن‌ها به مواد دیگری مانند تریاک متفاوت است، خاطرنشان کرد: همه می‌دانند که تریاک چه اثرات مخربی دارد، اما در مورد گل نوجوانان و جوانان دچار ساده‌انگاری می‌شوند و قیمت آن نیز ارزان است.

این درمان‌گر اعتیاد با بیان اینکه به طور مثال کشور پرتغال در سال‌هایی مصرف گل را آزاد اعلام کرد اما بعداً به دلیل جرم و جنایت ناشی از آن، سیاست‌ آزادسازی گل را اشتباه دانست و مجدداً ممنوع اعلام کرد، گفت: گل موجود در ایران اصلاً معلوم نیست از کجا آمده است، چقدر درصد THC دارد و بعضی از آن‌ها حاوی قارچ و کپک است.

فلاح‌زاده بیان کرد: اثرات مخرب میان‌مدت و بلندمدت گل بسیار زیاد است.

اثرات ماده اعتیادآور گل در ایران از تمام مخدرهای دیگر بالاتر است

این روان‌پزشک با اشاره به اثرات مخرب ماده اعتیادآور گل، تصریح کرد: بی‌تعارف بارها گفته‌ام گلی که در ایران مصرف می‌شود از تمام مواد دیگر مخرب‌تر است، اما این امر به این به معنا نیست که سایر موادمخدر را مجاز اعلام کنم و بگویم دیگر موادمخدر اثرات مخربی ندارد.

وی با بیان اینکه تمام موادمخدر مضر هستند، ادامه داد: شیشه و کوکائین توهم‌آور است، اما مصرف‌کننده تبدیل به اسکیزوفرنیا (اختلالات پیچیده روانی) نمی‌شود اما گل این کار را می‌کند.

این درمان‌گر اعتیاد افزود: شاید وقتی مصرف‌کننده شیشه، اقدام به ترک کند، مغز وی نیز به حالت قبلی بازگردد، اما در مورد گل اینگونه نیست و در خیلی از موارد چشمان مصرف‌کنندگان گل تا طولانی مدت حالت خیرگی و زلزدگی دارد، لحن کلام آن‌ها مشخص نیست و اصلاً معلوم نیست چه می‌گویند.

فلاح‌زاده، قرمزی چشم، گشادشدن مردمک چشم و خشکی دهان را از علائم مصرف کوتاه‌مدت گل دانست و یادآور شد: نخ کلام از دست مصرف‌کنندگان گل خارج می‌شود، دیگر غنای کلمات در واژگان مورد استفاده نخواهند داشت، مهارت دست آن‌ها از بین می‌رود و به طور مثال اگر خطاط یا نقاش باشند، مهارت خود را از دست می‌دهند.

این روان‌پزشک با اشاره به تجربیات درمان در مصرف‌کنندگان این ماده اعتیادآور، گفت: به طور مثال هفته‌های گذشته کاشی‌کارِ مصرف‌کننده این ماده به من مراجعه کرده و می‌گفت حتی دیگر نمی‌تواند بندهای کاشی را در دستش نگه دارد، تنظیمات را به طور صحیحی انجام دهد و برای این کار از پسرش کمک گرفته بود.

وی با بیان اینکه گلی که دست فرزندان ما می‌دهند معلوم نیست با چه مواد دیگری همراه بوده و گه‌گاه با قارچ و کپک‌های مخرب دیگر همراه است، تصریح کرد: در ۱۹۲ کشور دنیا مصرف گل ممنوع است.

این درمان‌گر اعتیاد با بیان اینکه این گل در برخی نقاط کشور به صورت خودرو رشد می‌کند و جلوی آن را نمی‌توان گرفت، بیان کرد: البته در کشور ما نیز این گیاه به صورت مخفیانه کاشته شده و با نسبت غیرقابل مشخصی از THC روانه بازار می‌شود.

فلاح‌زاده با بیان اینکه با توجه به مخرب بودن این ماده انتظار می‌رود در آینده، مصرف این ماده در تمام کشورهای دنیا ممنوع اعلام شود، گفت: به طور مثال در آمریکا همه نوع کاری آزاد است اما مصرف گل در ۲۶ ایالت بزرگ آن مانند «واشنگتن»، «کالیفرنیا» و «فلوریدا» مطلقاً ممنوع است و در مابقی ایالت جنوبی مانند «نوادا» که نتوانستند جلوی کارتل‌ها را بگیرند، این ماده البته در کارخانه و تحت نظارت شدید کشت می‌شود.

بر اساس روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، این روان‌پزشک که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، با بیان اینکه آمریکا با توجه به نوع جغرافیای خود نمی‌تواند جلوی ورود گل را به برخی از ایالت‌ها بگیرد، گفت: انتظار می‌رود در سال‌های آتی مصرف گل در این ایالت‌ها نیز ممنوع اعلام شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدعلی فلاح‌زاده ماده اعتیادآور گل مواد مخدر قرص مخدر کپک قاچاق کوکائین نوجوان جوان خبر فوری
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرباز اعلیحضرت، قاچاقچی کوکائین از آب درآمد!
ماجرای شوهر آزاری در ایران ؟!
پدیده ۱۴ ساله شطرنج ایران
این نکات رو رعایت کنی ترشی هیچ وقت کپک نمیزنه!
تصاویر کشف 30 کیلوگرم موادمخدر از دل سنگ!
۱۰ گیاه آپارتمانی باران دوست که باید این روزها به تراس منتقل شوند
عواقب خشک کردن لباس روی شوفاژ
سلفی در جاده چالوس نوجوان مسافر را به قعر دره کشاند
چگونه نان را نگه داریم تا کپک نزند؟
این «گل» آن گل نیست!
کشف گل در کرمانشاه
کدام مواد مخدر بیشتر بین جوانان رواج دارد؟
سخنگوی سپاه: فرار و دستگیری چند تن از سرداران سپاه صحت ندارد/رئیس پلیس تهران: «حیات شبانه» در پایتخت نداریم
کشف قرص مخدر در کارت پستال!
میوه‌های کپک زده سمی هستند
اگر نان یا میوه کپک زده خوردید چه اتفاقی می‌افتد؟
­انتقال ۵ قاچاقچی بولیوی به کشور متبوعشان
گل/شنبه 5 دی 94
مصرف «گل» به سن دانش‌آموزان رسید
خطرات مصرف «گُل» نسبت به حشیش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dIB
tabnak.ir/005dIB