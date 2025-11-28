فاجعه سمی: مصرف گل آلوده در ایران رواج یافته

محمدعلی فلاحزاده درباره عوارض استفاده از ماده اعتیادآور گل، اظهار کرد: این گیاه شامل دو نوع گونه «ساتیوا» و «ایندیکا» در جهان بوده و اقلیم رشد آنها متفاوت است. گونه گل ساتیوا در مناطق استوایی رشد کرده، میزان THC (تتراهیدروکانابینول) یا همان ماده مخرب آن کمتر و پادزهر آن بیشتر است، اما گونه گلی که در منطقه جغرافیایی ما رشد میکند (ساتیوا) دارای THC یا همان اثرات مخرب بیشتر بوده و بینهایت برای مغز مضر و حاوی پادزهر کمتر است.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، این روانپزشک با تأکید بر اینکه نوع مشکل موجود با ماده اعتیادآور گل با سایر مخدرها متفاوت است، گفت: نوجوانان و جوانان ما تقریباً میدانند به طور مثال کوکائین بد است اما نگرش آنها نسبت به ماده گل متفاوت است.
وی با بیان اینکه علت اعتیاد افراد به گل با علت اعتیاد آنها به مواد دیگری مانند تریاک متفاوت است، خاطرنشان کرد: همه میدانند که تریاک چه اثرات مخربی دارد، اما در مورد گل نوجوانان و جوانان دچار سادهانگاری میشوند و قیمت آن نیز ارزان است.
این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه به طور مثال کشور پرتغال در سالهایی مصرف گل را آزاد اعلام کرد اما بعداً به دلیل جرم و جنایت ناشی از آن، سیاست آزادسازی گل را اشتباه دانست و مجدداً ممنوع اعلام کرد، گفت: گل موجود در ایران اصلاً معلوم نیست از کجا آمده است، چقدر درصد THC دارد و بعضی از آنها حاوی قارچ و کپک است.
فلاحزاده بیان کرد: اثرات مخرب میانمدت و بلندمدت گل بسیار زیاد است.
اثرات ماده اعتیادآور گل در ایران از تمام مخدرهای دیگر بالاتر است
این روانپزشک با اشاره به اثرات مخرب ماده اعتیادآور گل، تصریح کرد: بیتعارف بارها گفتهام گلی که در ایران مصرف میشود از تمام مواد دیگر مخربتر است، اما این امر به این به معنا نیست که سایر موادمخدر را مجاز اعلام کنم و بگویم دیگر موادمخدر اثرات مخربی ندارد.
وی با بیان اینکه تمام موادمخدر مضر هستند، ادامه داد: شیشه و کوکائین توهمآور است، اما مصرفکننده تبدیل به اسکیزوفرنیا (اختلالات پیچیده روانی) نمیشود اما گل این کار را میکند.
این درمانگر اعتیاد افزود: شاید وقتی مصرفکننده شیشه، اقدام به ترک کند، مغز وی نیز به حالت قبلی بازگردد، اما در مورد گل اینگونه نیست و در خیلی از موارد چشمان مصرفکنندگان گل تا طولانی مدت حالت خیرگی و زلزدگی دارد، لحن کلام آنها مشخص نیست و اصلاً معلوم نیست چه میگویند.
فلاحزاده، قرمزی چشم، گشادشدن مردمک چشم و خشکی دهان را از علائم مصرف کوتاهمدت گل دانست و یادآور شد: نخ کلام از دست مصرفکنندگان گل خارج میشود، دیگر غنای کلمات در واژگان مورد استفاده نخواهند داشت، مهارت دست آنها از بین میرود و به طور مثال اگر خطاط یا نقاش باشند، مهارت خود را از دست میدهند.
این روانپزشک با اشاره به تجربیات درمان در مصرفکنندگان این ماده اعتیادآور، گفت: به طور مثال هفتههای گذشته کاشیکارِ مصرفکننده این ماده به من مراجعه کرده و میگفت حتی دیگر نمیتواند بندهای کاشی را در دستش نگه دارد، تنظیمات را به طور صحیحی انجام دهد و برای این کار از پسرش کمک گرفته بود.
وی با بیان اینکه گلی که دست فرزندان ما میدهند معلوم نیست با چه مواد دیگری همراه بوده و گهگاه با قارچ و کپکهای مخرب دیگر همراه است، تصریح کرد: در ۱۹۲ کشور دنیا مصرف گل ممنوع است.
این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه این گل در برخی نقاط کشور به صورت خودرو رشد میکند و جلوی آن را نمیتوان گرفت، بیان کرد: البته در کشور ما نیز این گیاه به صورت مخفیانه کاشته شده و با نسبت غیرقابل مشخصی از THC روانه بازار میشود.
فلاحزاده با بیان اینکه با توجه به مخرب بودن این ماده انتظار میرود در آینده، مصرف این ماده در تمام کشورهای دنیا ممنوع اعلام شود، گفت: به طور مثال در آمریکا همه نوع کاری آزاد است اما مصرف گل در ۲۶ ایالت بزرگ آن مانند «واشنگتن»، «کالیفرنیا» و «فلوریدا» مطلقاً ممنوع است و در مابقی ایالت جنوبی مانند «نوادا» که نتوانستند جلوی کارتلها را بگیرند، این ماده البته در کارخانه و تحت نظارت شدید کشت میشود.
بر اساس روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، این روانپزشک که در یک برنامه رادیویی سخن میگفت، با بیان اینکه آمریکا با توجه به نوع جغرافیای خود نمیتواند جلوی ورود گل را به برخی از ایالتها بگیرد، گفت: انتظار میرود در سالهای آتی مصرف گل در این ایالتها نیز ممنوع اعلام شود.