رئیس انجمن صنفی بازیگران سینما گفت: چندین بار از سوی همکاران درخواست دریافت برخی ادوات دفاع شخصی را داشتیم؛ انجمن نیز برای جلوگیری از کلاه‌برداری عده‌ای سودجو که با مبالغ نجومی می‌خواستند این اقلام را برای آنها تهیه کنند، اطلاعیه‌ای برای دریافت قانونی آن منتشر کرد.

افشای دسترسی بازیگران به شوکر و گاز اشک‌آور

پژمان بازغی رئیس انجمن صنفی بازیگران سینما درباره فراخوانی که انجمن برای دریافت شوکر برقی و افشانه توسط بازیگران منتشر کرده بود، گفت: این یک فراخوان برای اعضا بود که در کانال خصوصی اعضای انجمن بازیگران منتشر شده بود و اینکه چرا و چطور در رسانه‌ها منتشر شد، برای ما مبهم است و جای سوال دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بازغی ادامه داد: اعضای انجمن هم مانند دیگر صنوف از طلافروشان تا پزشکان، به این ادوات دفاع شخصی برای محافظت خودشان نیاز دارند. انجمن نیز برای جلوگیری از کلاه‌برداری عده‌ای سودجو که با مبالغ نجومی می‌خواستند این ادوات را برای آنها تهیه کنند، اطلاعیه‌ای برای دریافت قانونی آن منتشر کرد.

وی افزود: برخی همکاران می‌گفتند عده‌ای سودجو به صورت غیرقانونی، قیمت‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای دریافت این ادوات دفاع شخصی به ما می‌دادند اما انجمن اعلام کرد که با مبلغ هفت میلیون تومان این اقلام را در اختیار اعضا قرار می‌دهد.

رئیس انجمن صنفی بازیگران اظهار داشت: این افراد به اعضا گفته بودند که باید پنج میلیون تومان پول به دکتر بدهید. چرا باید اینقدر هزینه شود؟ ما درخانه سینما با یک دکتر متعمد صحبت کردیم که خودشان اعضا را ویزیت کنند. ما حتی کلیپی تهیه کردیم که سرگرد وفایی‌زاده در آن حضور داشت و با نظارت خود ایشان استفاده از این اقلام را به بازیگران آموزش داده می‌شد.

بازغی در واکنش به نیاز بازیگران برای در اختیار داشتن این اقلام گفت: چندین بار از سوی بعضی همکاران، درخواست دریافت این ادوات دفاع شخصی را برای ماشین و خانه داشتیم. بسیاری از دوستان اطراف تهران در شهریار، دماوند یا جاجرود ساکن هستند. در چنین شرایطی فکر می‌کنند اگر این اقلام در خانه آنها باشد، برای آنان اطمینان خاطر است؛ شاید اصلا یک حیوان درنده به آنها حمله کرد.

رئیس انجمن صنفی بازیگران سینما درباره شرایط ارائه این ادوات به بازیگران گفت: این ادوات دفاع شخصی زیر نظر سرگرد وفایی‌زاده و با نظارت ایشان در اختیار اعضا قرار می‌گیرد. برای مثال سازمان نظام پزشکی هم برای رفاه بیشتر اعضای خود، این کار را برای پزشکان انجام داد. باید از طریق شرکت واسط و امن و زیر نظر حفاظت پلیس، این کار را انجام می‌دادیم که همگی در جریان بودند.

بازغی تاکید کرد: در اختیار قرار دادن ادوات دفاع شخصی مثل شوکر یا افشانه، همچون دیگر بندهای اساسنامه انجمن، جزو خدمات محسوب می‌شود؛ خدماتی که معمولا صنوف به اعضای خود می‌دهند.