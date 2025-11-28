میلی صفحه خبر لوگو بالا
رویارویی مردم با اشغالگران صهیونیستی در دمشق

رسانه‌های سوری روز جمعه گزارش دادند که در پی یورش ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «بیت جن» در حومه دمشق، درگیری‌هایی بین نیروهای اشغالگر و ساکنان محلی رخ داد که در نتیجه آن دو تن جان باختند.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۸۰
| |
407 بازدید
رویارویی مردم با اشغالگران صهیونیستی در دمشق

منابع خبری اعلام کردند که دو نفر در پی بمباران شهرک بیت جن در حومه دمشق توسط ارتش رژیم صهیونیستی جان باخته‌اند. 
 
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این منابع تأکید کردند که پس از این درگیری‌ها، نیروی صهیونیستی متجاوز از داخل شهرک عقب‌نشینی کرده و در تپه «باط الورده» در اطراف بیت جن مستقر شده است.

شبکه «الاخباریه سوریه» نیز کشته و زخمی شدن چند تن را در نتیجه بمباران هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک بیت جن در حومه دمشق تأیید کرد. 

این شبکه اعلام کرد که این حمله هوایی پس از آن صورت گرفت که یک گشتی نظامی صهیونیستی هنگام نفوذ به داخل شهرک، توسط اهالی محاصره شده و درگیری با آنان رخ داد که نهایتاً منجر به عقب‌نشینی نیروهای متجاوز شد. عملیات نفوذ و عقب‌نشینی همزمان با پروازهای فشرده و مداوم جنگنده‌ها، بالگردها و پهپادهای نیروی هوایی رژیم اشغالگر در آسمان این شهرک صورت گرفت.

در مقابل، رسانه‌های عبری‌زبان گزارش دادند که دو سوری در جریان درگیری میان ارتش اسرائیل و اهالی شهرک «بیت جن» در دامنه «جبل الشیخ» کشته و شماری دیگر نیز زخمی شده‌اند. 

این رسانه‌ها افزودند که درگیری‌ها در شهرک پس از آن آغاز شد که یگان اسرائیلی تلاش کرد یکی از اهالی را بازداشت کند.

همچنین سایت عبری حدشوت بزمان گزارش داد که یک بالگرد اسرائیلی در بیمارستان شیبا فرود آمد و نظامیان صهیونیستی را که در پی درگیری در شهرک بیت جن زخمی شده بودند، انتقال داد.

درگیری دمشق سوریه اسرائیل بیت جن
