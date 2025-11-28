میلی صفحه خبر لوگو بالا
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری : رهبر معظم انقلاب پاسخ نامه نوه شهید حاجی زاده را دادند.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۷۵
| |
829 بازدید

پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده

 پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری : رهبر معظم انقلاب پاسخ نامه نوه شهید حاجی زاده را دادند. 

به گزارش تابناک؛ نوه شهید حاجی‌زاده که چند جزء از قرآن را حفظ کرده بود، نامه‌ای را به همراه یک قرآن برای رهبر معظم انقلاب فرستاد که ایشان به آن پاسخ دادند.

حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ‌شان به این دختر نوجوان را در صفحه اول این قرآن نوشته‌اند که به این شرح است:

 «دختر عزیز! توفیق حفظ قرآن بر شما مبارک باشد.

به ترجمه هم نگاه کنید. نماز و حجاب و گوش‌کردن حرف پدر و مادر و خوب درس‌خواندن سفارش‌های من برای سال‌های آینده شما است.

قرآن کریم را خوب حفظ کنید. موفق باشید ان‌شاءالله»

پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده

 

از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
