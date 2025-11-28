میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: جشنواره مِیسیز نیویورک

نود و نهمین رژه سالانه روز شکرگزاری میسیز، یکی از بزرگترین رژه‌ها در جهان، روز پنجشنبه جمعیت زیادی را در منهتن نیویورک خیره کرد. سی و دو بالن، سه بالن غول‌پیکر، ۲۷ شناور، چهار واحد ویژه، ۳۳ گروه دلقک، ۱۱ گروه مارش، گروه‌های نمایشی و ستارگان موسیقی برای استقبال از «بابانوئل و فصل تعطیلات» رژه رفتند.

برچسب‌ها:
فستیوال های جهانی جشنواره ها آمریکا نیویورک چشن شکرگزاری عکس بین الملل
