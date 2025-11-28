احتمال غیبت ۲ ستاره سرخابی در دربی

آشورماتوف از استقلال و علی علیپور از پرسپولیس در خطر از دست دادن دربی حساس پیش‌رو قرار دارند. اگر مدافع آبی‌ها در بازی با فولاد خوزستان و مهاجم سرخ‌ها در بازی با شمس آذر از داور کارت زرد دریافت کنند، در مصاف هفته آینده دو تیم غایب خواهند بود.

غیبت این دو چهره کلیدی استقلال و پرسپولیس، اگر رخ دهد، ممکن است معادلات دربی را تغییر دهد.

به گزارش تابناک به نقل از شهرآرانیوز، اگر رستم آشورماتوف در بازی با فولاد کارت زرد بگیرد، دربی حساس پیش‌رو را از دست خواهد داد؛ اتفاقی که می‌تواند ضربه بزرگی به ساختار دفاعی استقلال باشد. او در هفته‌های اخیر یکی از ستون‌های اصلی خط دفاع بوده و غیبتش در چنین مسابقه سرنوشت‌سازی می‌تواند برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را کاملاً تحت‌تأثیر قرار دهد. استقلال در بازی‌های بزرگ معمولاً روی استحکام دفاعی خود حساب ویژه‌ای باز می‌کند و نبود آشورماتوف می‌تواند این معادلات را بر هم بزند.

در سمت مقابل، علی علیپور نیز در صورت دریافت کارت زرد در دیدار مقابل شمس‌آذر قزوین، شانس حضور در دربی را از دست خواهد داد. او که یکی از چهره‌های مهم خط حمله پرسپولیس است، طی هفته‌های اخیر توانسته نقش مؤثری در جریان‌سازی و ایجاد موقعیت برای تیمش داشته باشد. غیبت احتمالی علیپور، پرسپولیس را در خط حمله با چالش روبه‌رو می‌کند؛ به‌ویژه در مسابقه‌ای مانند دربی که هر لحظه‌اش می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

غیبت این دو چهره کلیدی، اگر رخ دهد، معادلات دربی را کاملاً تغییر خواهد داد و این نگرانی برای هر دو باشگاه وجود دارد که یک اشتباه یا برخورد ساده در بازی پیش‌رو، هزینه‌ای بسیار سنگین در ادامه فصل داشته باشد.