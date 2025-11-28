رسانه‌های بین‌المللی بیانات پنجشنبه شب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را به طور گسترده‌ای بازتاب داده و محورهای سخنرانی ایشان را در گزارش‌های خود منتشر کردند.

به گزارش تابناک، خبرگزاری فرانسه نوشت، رهبر عالی ایران گفتند که دولت ترامپ شایسته تماس و همکاری با جمهوری اسلامی ایران نیست. ایشان ایران شایعات درباره ارسال پیام به واشنگتن را رد کرده و آن را دروغ محض خواندند.

تارنمای بریکینگ نیوز نیز نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای آمریکا را به ایجاد شایعاتی مبنی ارسال پیام‌هایی غیرمستقیم از ایران به دولت ایالات متحده متهم کرده و آن را کاملا دروغ خواندند.

این تارنما همچنین نوشت، رهبر ایران آمریکا را عامل شروع جنگ اوکراین معرفی و تاکید کردند که این کشور در دستیابی به نتایج ناکام ماند.

روزنامه فرانسوی لوموند نیز در تارنمای انگلیسی خود به بازتاب سخنان مقام معظم رهبری پرداخت و نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای گفتند که آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران نتوانستند به «هیچ هدفی» برسند.

این روزنامه افزود، رهبر عالی ایران «اتحاد عمومی» در جریان این جنگ را ستود و گفتند «حتی زاویه‌داران با نظام در کنار نظام قرار گرفتند» و این اتحاد «باید حفظ شود.»

روزنامه دیلی صباح در نسخه انگلیسی خود بیانات رهبر معظم انقلاب را بازتاب داده و نوشت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند که دولت ترامپ ارزش تماس و همکاری را ندارد. ایشان همچنین گزارش‌ها درباره پیام‌های پشت پرده میان تهران و واشنگتن را رد کرده و آن را دروغ محض خواندند.

تارنمای APA جمهوری آذربایجان نیز نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای درباره برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی صحبت کردند و گفتند که مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه اتحاد خود را حفظ کرده و آمریکا و اسرائیل را شکست دادند.

به نوشته این رسانه، رهبر ایران به مساله غزه و نسل‌کشی در این باریکه هم پرداخته و گفتند که عاملان آن مورد نفرت همه دنیا هستند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را منفورترین فرد دنیا توصیف کردند.

بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های عربی زبان

شبکه «الجزیره» ضمن پوشش بیانات مقام معظم رهبری به نقل از ایشان گزارش داد: آمریکا و اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران ناکام ماندند.

رهبر ایران افزود: در جنگ ۱۲ روزه خساراتی متحمل شدیم و این ماهیت جنگ است اما توانستیم با قدرت بایستیم و اوهام دشمنان را ناکام بگذاریم.

آیت الله خامنه ای گفت: آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان خسارات بزرگی متحمل شد و به آنچه می‌خواست نرسید.

رهبر ایران گفت: جنایات در غزه یکی از بزرگ‌ترین فجایع تاریخی در منطقه ما است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی بدون وجود ایالات متحده نمی‌توانست فجایع خود را مرتکب شود.

رهبر ایران افزود: رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهدافش در غزه ناکام ماند و اعتبار جهانی خود را از دست داد.

وی گفت: جنگ در اوکراین ادامه دارد در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا وعده داده بود آن را در سه روز پایان دهد.

رهبر ایران افزود: از ایرانیان می‌خواهم در برابر دشمنان متحد باشند و از دولت حمایت کنند زیرا تلاش زیادی می‌کند.

شبکه «المیادین» نیز به نقل از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گزارش داد: در جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران بدون هیچ شکی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را شکست داد.

وی گفت: بدون ایالات متحده، رژیم صهیونیستی نمی‌توانست همه این فجایع را مرتکب شود.

آیت الله خامنه‌ای افزود: دخالت آمریکا در سراسر جهان از عواملی است که روزبه‌روز به انزوای آن و از دست رفتن جایگاهش منجر می‌شود.

وی گفت: حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و تجاوزاتش به سوریه و در غزه و کرانه باختری همگی با حمایت ایالات متحده انجام می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای افزود: سخن درباره ارسال پیام از سوی ایران به ایالات متحده از طریق واسطه ها نادرست است.

وی گفت: با وجود اختلافات و تفاوت‌ها میان جریان‌های سیاسی باید در برابر دشمنان متحد باشیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی به ملت ایران توصیه کردند از رئیس جمهور محترم و دولت خدمتگزار حمایت کنیم. دولت بار سنگینی را بر دوش دارد و در حال انجام کارهای مهمی است.

آیت‌الله خامنه‌ای افزود: به ملت ایران توصیه می‌کنم از رئیس‌جمهور و دولتی که بار سنگینی را بر دوش دارد حمایت کنند.

روسیا الیوم

آیت الله خامنه‌ای گفت: ایالات متحده و اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران ناکام ماندند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه خساراتی متحمل شدیم و این ماهیت جنگ است اما توانستیم با قدرت بایستیم و اوهام دشمنان را ناکام بگذاریم.

آیت‌الله خامنه‌ای افزود: ایالات متحده در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان خسارات بزرگی متحمل شد و به آنچه می‌خواست نرسید.

وی گفت: فاجعه در غزه یکی از بزرگ‌ترین فجایع تاریخی در منطقه ما است.

آیت‌الله خامنه‌ای افزود: رژیم صهیونیستی بدون وجود ایالات متحده نمی‌توانست فجایع خود را مرتکب شود.

فلسطین‌ الیوم

رهبر ایران گفت: در جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران بدون هیچ شکی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را شکست داد.

وی افزود: پدیده مقاومت ادامه خواهد یافت و رشد خواهد کرد و مستضعفان جهان احساس خواهند کرد که کسی از آنان حمایت می‌کند و قدرتی صدای آنان را بلند می‌کند.

شبکه القاهره الاخباریه

آیت‌الله خامنه‌ای افزود: در جنگ اخیر ضرباتی متحمل شدیم و برخی از فرماندهانمان را از دست دادیم اما تهران نشان داد که مرکز قدرت است.

شبکه العهد عراق

رهبر انقلاب‌ گفت: گسترش مقاومت در جهان از ایران آغاز شده است.

وی گفت: جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشت.

رهبر انقلاب‌ افزود: در جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران بدون شک آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را شکست داد.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه مورد تجاوز آمریکا و اسرائیل قرار گرفتیم اما آن دو شکست خوردند و دست خالی بازگشتند.

دیگر رسانه‌های عربی

اسپوتنیک روسیه به فارسی



رهبر ایران گفت: در جنگ اخیر ضرباتی متحمل شدیم و برخی از فرماندهانمان را از دست دادیم اما جمهوری اسلامی نشان داد که مرکز قدرت است.

وی افزود: جنبش بسیج و مقاومت در منطقه باید نسل به نسل ادامه یابد.

آیت الله خامنه‌ای گفت: مداخلات قدرت‌های بزرگ در کشور بسیار است و عنصر مقاومت که در ایران بنیان گذاشته شد گسترش یافت و بزرگ شد.

وی افزود: امروز در خیابان‌های کشورهای غربی شعارهایی به نفع مقاومت و به نفع غزه و فلسطین سر داده می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای افزود: شایعات درباره ارسال پیام غیرمستقیم از سوی ایران به ایالات متحده دروغ محض است.

وی گفت: دولت آمریکا شایستگی ارتباط یا همکاری با جمهوری اسلامی را ندارد.