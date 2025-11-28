باشگاه پرسپولیس تا پایان آبان‌ماه ۲۶۴ میلیارد تومان درآمد داشته که ۱۹۶ میلیارد آن از راه اسپانسر به دست آمده است. این عدد در مقایسه با بدهی سنگین باشگاه، بسیار ناچیز است.

درآمد پرسپولیس، یک‌دهم بدهی نجومی؛ نیاز مبرم به ساماندهی بدهی‌ها و کنترل هزینه‌ها

حدود یک ماه پیش صورت‌های مالی جدید باشگاه پرسپولیس منتشر شد که نشان‌دهنده زیان انباشه و بدهی سرسام‌آوری بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مدتی است که دو باشگاه بزرگ پایتخت، مجبور به اعلام مسائل مالی خود و بارگذاری آنها در سایت کدال هستند. در واقع انتشار این گزارش‌ها، گامی مهم و مثبت در جهت شفافیت مالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است.

در این میان، دیروز درآمد ماه‌های اخیر باشگاه پرسپولیس در سایت کدال منتشر شد و اگر آن را در کنار مجموع بدهی این باشگاه قرار دهیم، مشخص می‌شود که پرسپولیس مانند بسیاری از باشگاه‌های دیگر از جمله استقلال، همچنان فاقد مدل درآمد پایدار از محل حق پخش تلویزیونی، بلیت‌فروشی و اسپانسرینگ واقعی است.

بر اساس آنچه چهارشنبه اعلام شد، باشگاه پرسپولیس تا پایان آبان ۲۶۴ میلیارد تومان درآمد داشته که ۶۹ میلیارد تومان از این مبلغ در ماه آبان به دست آمده است. باشگاه پرسپولیس در تیرماه بیش از ۲۱ میلیارد درآمد داشته و این مبلغ در مرداد به ۳۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. درآمد شهریور سرخپوشان ۷۱ میلیارد و در مهرماه هم ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

از مجموع ۲۶۴ میلیارد تومان درآمد باشگاه پرسپولیس تا اینجای سال، ۱۳ میلیارد از محل سود سپرده بانکی بوده، چهار میلیارد تومان از بلیت‌فروشی حاصل شده، ۳۸ میلیارد از مشارکت و کمک هواداری، ۸ میلیارد از فعالیت‌ها و خدمات اماکن ورزشی، ۱۹۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون از طریق اسپانسر و ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون از فعالیت‌های دیگر وارد این باشگاه شده است.

این درحالی است که حدود یک ماه پیش صورت‌های مالی جدید باشگاه پرسپولیس منتشر شد که نشان‌دهنده زیان انباشه و بدهی سرسام‌آوری بود. مسئولان باشگاه پرسپولیس، اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) را در سایت کدال بارگذاری کردند که در این صورت‌های مالی، نکات قابل توجهی به چشم می‌خورد. از جمله اینکه مشخص شد باشگاه پرسپولیس رقمی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. در واقع درآمد مدت اخیر باشگاه که به تازگی اعلام شده، چیزی حدود یک‌دهم مبلغ کل بدهی پرسپولیس است. کارشناسان معتقدند اگر مدیریت مالی جدید برای ساماندهی بدهی‌ها و کنترل هزینه‌ها اقدام فوری نکند، بحران نقدینگی در راه این باشگاه خواهد بود.