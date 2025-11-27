پیروزی قاطع تیم ملی بسکتبال ایران مقابل عراق

به گزارش تابناک، تیم ملی بسکتبال مردان ایران، تحت هدایت سوتیریوس مانولوپولوس، در اولین دیدار خود از پنجره نخست رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷، امروز (پنج‌شنبه ۶ آذر) مقابل عراق به میدان رفت و با نتیجه ۹۴-۶۸ به برتری دست یافت.

ایران در کوارتر اول بازی را خوب شروع کرد اما در اواسط کوارتر عراقی‌ها اختلاف را جبران کردند. با این حال، ملی‌پوشان ایران بازی را دوباره به دست گرفتند و کوارتر اول را با نتیجه ۲۴ بر ۱۹ به پایان رساندند.

بخش بازی نتیجه

کوارتر اول ایران ۲۴ - عراق ۱۹

کوارتر دوم ایران ۲۵ - عراق ۸

نیمه اول ایران ۴۹ - عراق ۲۷

کوارتر سوم ایران ۲۷ - عراق ۱۹

کوارتر چهارم ایران ۱۸ - عراق ۲۲

تیم ایران در کوارتر دوم برتری مطلق خود را حفظ کرد و نیمه اول را با اختلاف ۲۲ امتیاز به سود خود تمام کرد. در نیمه دوم نیز با حفظ برتری، بازی را با نتیجه نهایی ۹۴ بر ۶۸ به پایان رساند.

تیم ملی بسکتبال ایران، دیدار برگشت خود مقابل عراق را روز یک‌شنبه ۹ آذر از ساعت ۱۷:۳۰ در بیروت (کشور ثالث) برگزار خواهد کرد. دلیل برگزاری این بازی در کشور ثالث، تصمیم فیبا در تیر ۱۴۰۴ به دلیل جنگ دوازده‌روزه و تحولات منطقه اعلام شده است.

تیم ملی در این رقابت‌ها با حضور بازیکنانی چون بهنام یخچالی، ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، محمد امینی و ... و با کادر فنی متشکل از سوتیریوس مانولوپولوس (سرمربی) و فرزاد کوهیان و محمد کسایی‌پور (مربی) حضور دارد.