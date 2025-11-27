میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرشته حسینی برای همیشه از ایران رفت!

عکس‌های تازه‌ای که از فرشته حسینی منتشر شده، او را بدون حجاب نشان می‌دهد و این نشانه‌ای از این است که احتمالا او برای همیشه از ایران مهاجرت کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۲۹
| |
2395 بازدید

فرشته حسینی برای همیشه از ایران رفت!

به گزارش تابناک، واکنش‌های گسترده در فضای مجازی نشان می‌دهد که فرشته حسینی همچنان یکی از چهره‌های مورد توجه مخاطبان است و هر تغییر در سبک زندگی یا فعالیت‌هایش، به سرعت به سوژه‌ای داغ در رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

فرشته حسینی با حضور در فیلم‌های اجتماعی، تاریخی و مشترک ایران–افغانستان توانسته جایگاه ویژه‌ای در سینمای ایران پیدا کند. نقطه عطف کارنامه او بازی در سریال قورباغه و فیلم دسته دختران بود که شهرت و اعتبار بیشتری برایش به همراه آورد.

عکس‌های تازه‌ای که از فرشته حسینی منتشر شده، او را بدون حجاب نشان می‌دهد و این نشانه‌ای از این است که احتمالا او برای همیشه از ایران مهاجرت کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرشته حسینی بازیگر بازیگر افغانی نوید محمدزاده همسر مهاجرت کانادا
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنجال بین‌المللی فرشته حسینی بر سر اخراج اتباع غیرمجاز از ایران + زیرنویس
شایعه پناهنده شدن فرشته حسینی به کانادا
تفاوت ما با شما همین هاست، خانم فرشته حسینی!
سخنان فرشته حسینی به انگلیسی از روزهای سختش
نوید محمدزاده و همسرش در اکران یک فیلم
فرشته حسینی کیست؟
عکس: جدیدترین استایل فرشته حسینی و نوید محمدزاده
چرا نوید محمدزاده و فرشته حسینی ممنوع‌ الکار شدند؟
رسمی شدن ازدواج نوید محمدزاده باانتشاراین عکس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس متفاوت علی شادمان با حیوان خانگی اش
لباس زیبای ملیکا شریفی نیا در جشنواره خارجی + عکس
پخش تصاویر پهپاد جاسوسی ایران از پایگاه نواتیم در تلویزیون اسرائیل!
پیروزی قاطع تیم ملی بسکتبال ایران مقابل عراق
روس‌اتم در حال آماده‌سازی یادداشت تفاهم با ایران
ادعای شبکه اسرائیلی درباره تاکتیک ایران در جنگ بعدی
فرشته حسینی برای همیشه از ایران رفت!
توجیه رئیس صداوسیما درباره کیفیت پایین تولیدات
حمله گرگ به گله گوسفندان در لردگان
جزئیات مراسم تشییع و تدفین استاد ناصر مسعودی
رئیس فدراسیون فوتبال: هیچکس به آمریکا نمی‌رود!
لاریجانی: ایران مذاکرات واقعی را رها نکرده و نخواهد کرد
بیانات مهم رهبر انقلاب درباره جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل
ایران در جنگ ۱۲ روزه هم آمریکا را شکست داد هم اسرائیل را / برنامه ریزی ۲۰ ساله دشمن برای شکست ایران ناکام ماند / حتی کسانی که با نظام زاویه داشتند هم در جنگ ۱۲ روزه متحد شدند
عکس: تصویری از بازیگر فیلم محمد رسول الله در ۱۰۰ سالگی
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۴۷ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dHJ
tabnak.ir/005dHJ