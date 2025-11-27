فرشته حسینی برای همیشه از ایران رفت!

عکس‌های تازه‌ای که از فرشته حسینی منتشر شده، او را بدون حجاب نشان می‌دهد و این نشانه‌ای از این است که احتمالا او برای همیشه از ایران مهاجرت کرده است.

به گزارش تابناک، واکنش‌های گسترده در فضای مجازی نشان می‌دهد که فرشته حسینی همچنان یکی از چهره‌های مورد توجه مخاطبان است و هر تغییر در سبک زندگی یا فعالیت‌هایش، به سرعت به سوژه‌ای داغ در رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

فرشته حسینی با حضور در فیلم‌های اجتماعی، تاریخی و مشترک ایران–افغانستان توانسته جایگاه ویژه‌ای در سینمای ایران پیدا کند. نقطه عطف کارنامه او بازی در سریال قورباغه و فیلم دسته دختران بود که شهرت و اعتبار بیشتری برایش به همراه آورد.

عکس‌های تازه‌ای که از فرشته حسینی منتشر شده، او را بدون حجاب نشان می‌دهد و این نشانه‌ای از این است که احتمالا او برای همیشه از ایران مهاجرت کرده است.