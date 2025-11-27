فرشته حسینی برای همیشه از ایران رفت!

به گزارش تابناک، واکنشهای گسترده در فضای مجازی نشان میدهد که فرشته حسینی همچنان یکی از چهرههای مورد توجه مخاطبان است و هر تغییر در سبک زندگی یا فعالیتهایش، به سرعت به سوژهای داغ در رسانهها تبدیل میشود.
فرشته حسینی با حضور در فیلمهای اجتماعی، تاریخی و مشترک ایران–افغانستان توانسته جایگاه ویژهای در سینمای ایران پیدا کند. نقطه عطف کارنامه او بازی در سریال قورباغه و فیلم دسته دختران بود که شهرت و اعتبار بیشتری برایش به همراه آورد.
عکسهای تازهای که از فرشته حسینی منتشر شده، او را بدون حجاب نشان میدهد و این نشانهای از این است که احتمالا او برای همیشه از ایران مهاجرت کرده است.