کد خبر:۱۳۴۲۶۲۶
سوت

رئیس فدراسیون فوتبال: هیچکس به آمریکا نمی‌رود!

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که ویزای او و چند نفر از گروه اعزامی فدراسیون به افتتاحه نیامده با انتقاد شدید از سیاسی‌کاری دولت آمریکا در صدور ویزا برای کاروان ایران جهت شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026، این موضوع را غیر ورزشی خواند و گفت: «اقتدار ایران را حفظ می‌کنیم؛ هیچکس به آمریکا نمی‌رود» اظهارات تاج را می‌بینید و می‌شنوید.
