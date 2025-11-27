در بازدید مدیران بحران و آب کشور از طرح‌های اضطراری تأمین آب مشهد، بر تکمیل ایستگاه پمپاژ شوریجه، تونل هزارمسجد، تجهیز و حفر ده‌ها حلقه چاه و ضرورت شفافیت در اجرای پروژه‌ها تأکید و کمبود بیش از ۵۵۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب در مشهد مطرح شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رسول حسام، معاون ارشد سازمان مدیریت بحران کشور، در سفر به مشهد به همراه مدیرکل دفتر مدیریت پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و هیأت همراه، وضعیت پروژه‌های اضطراری تأمین آب شرب و بهداشت مشهد را بررسی و اظهار کرد: هیچکدام از پروژه‌های تأمین آب مشهد نباید از دستور کار خارج شود.

در جریان این بازدید، طرح‌های اضطراری آب شرب از آبخوان‌های شرق و غرب مشهد، عملیات اجرایی سد و سامانه انتقال آب شوریجه، چاه‌های مناطق زاک، فرح‌آباد، ساغشک و صفی‌آباد، خط انتقال آب غرب و سامانه رصد و پایش منابع آب و فاضلاب مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

حسام در این بازدیدها، بیان کرد: شفاف‌گویی در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های تأمین آب مشهد باید در اولویت قرار گیرد. ایستگاه پمپاژ شوریجه و تونل هزارمسجد به‌عنوان اولویت‌های اصلی تخصیص اعتبار معرفی شود. حفر چاه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه نشست، محمدعلی نعمت‌نژاد، مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی با ارائه گزارشی از پروژه‌های در دست اجرا برای تأمین آب شرب و بهداشت مشهد گفت: تجهیز ۴۰ حلقه چاه سایر ارگان‌ها، حفاری و تجهیز ۳۰ حلقه چاه جدید، برق‌رسانی به ۶۵ حلقه چاه حفر شده، جابه‌جایی، بهسازی و مهندسی مجدد ۴۰ حلقه چاه در حال بهره‌برداری، احداث مخازن و اجرای خطوط انتقال به طول ۴۵ کیلومتر که در مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های تعریف‌شده ۱۸هزار و ۵۰ میلیارد ریال است.

در ادامه، علیرضا قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به وضعیت بحرانی آب شهر گفت: مشهد با کسری آب بیش از ۵۵۰۰ لیتر بر ثانیه در ماه‌های اخیر مواجه است و از مجموع ۱۲ طرح تعریف‌شده با اعتبار ۴۰۹۱ میلیارد تومان، تنها ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی افزود: جمعیت ۵ میلیون نفری مشهد در معرض بحران جدی آب شرب قرار دارد و در حق این شهر اجحاف شده است.

در نشست مشترک مدیران عامل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان و مشهد با معاون مدیریت بحران کشور، موضوع فرونشست زمین، تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های اضطراری مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت شفافیت در گزارش‌دهی، اولویت‌بندی پروژه‌های حیاتی و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع بحران تنش آبی مشهد تأکید شد.