به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش شدید منابع آبی در کشور، گفت: ما زمانی در کتاب جغرافیا میخواندیم ایران کشور نیمهخشک است؛ اما سالهاست شرایط تغییر کرده و ایران عملاً در حال تبدیل شدن به یک کشور خشک است. بارندگیها بسیار کم شده، سطح آبهای زیرزمینی پایین رفته و ورودی سدها با خروجی آنها همخوانی ندارد؛ بنابراین نیازمند همکاری جدی از سوی شهروندان هستیم.
او با بیان اینکه آتشنشانی از مدتها قبل وقوع چنین وضعیتی را پیشبینی کرده بود، افزود: برای مواجهه با کمبود آب، چند اقدام اساسی انجام شده است. نخست اینکه تانکرهای آب با ظرفیتهای مختلف، از ۱۰ هزار تا ۳۰ هزار لیتر خریداری و به ناوگان اضافه کردیم تا در زمان حریق بتوانیم پایدارتر و سریعتر به محل حادثه آبرسانی کنیم.
ملکی تجهیز آتشنشانان به سرلولهها و سیستمهای کم مصرف را از دیگر اقدامات دانست و توضیح داد: سرلولههای قدیمی گاهی تا ۱۵۰ لیتر در دقیقه مصرف داشتند؛ اما تجهیزات جدید ما مصرف را به ۳۰ تا ۴۰ لیتر رسانده است. همچنین کولههای انفرادی ویژهای طراحی شده که با چند لیتر آب در دقیقه توان پاشش مناسب ایجاد میکنند. این تجهیزات باعث صرفهجویی چشمگیر در مصرف آب و سرعت عمل بیشتر در عملیات میشود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود: خودروهای کوچکتر و چابک نیز تهیه شده تا بتوانند در معابر کمعرض با حدود ۳۰۰ لیتر آب وارد عملیات شوند و زمان رسیدن به محل حادثه را کاهش دهند.
ملکی مهمترین بخش مدیریت بحران آب را همکاری مردم و رعایت اصول ایمنی دانست و گفت: در بخش پیشگیری بهطور جدی وارد شدهایم و ساختمانها و صنایع را مکلف میکنیم که سیستمهای اعلام و اطفای حریق نصب کنند. یک واحد کوچک شاید آب زیادی برای اطفا حریق در زمان حادثه نیاز نداشته باشد، اما وقتی یک کارخانه ۵ هزار متری آتش میگیرد، صدها هزار لیتر آب مصرف میشود. چرا مالکان این مجموعهها حاضر نیستند برای تأمین ایمنی ملک خود هزینه کنند؟ چرا باید به امید آتشنشانی بمانند که رایگان خدمات ارائه میکند؟.
او با بیان اینکه نبود فرهنگ ایمنی و ضعف قوانین مشکلساز شده است، تصریح کرد: اگر دو کارخانه کنار هم باشند و یکی به سیستمهای ایمنی مجهز باشد و دیگری هیچ اقدامی نکند، در زمان حادثه حجم عظیمی از آب و تجهیزات باید صرف واحد بیاحتیاط شود. قانون باید بازدارنده باشد؛ نمیشود ما از مردم بخواهیم شیر آب را محکم ببندند، اما یک کارخانهدار با بیتوجهی باعث هدررفت چندین تانکر آب شود.
سخنگوی آتشنشانی تهران در پایان بر ضرورت صرفهجویی عمومی تأکید کرد و گفت: کارشناسان میگویند اگر مردم فقط ۱۰ درصد مصرف آب خود را کاهش دهند تا فصل بارندگی این تنش پشت سر گذاشته میشود. شرایط امروز مثل ۱۰ سال پیش نیست و حالا باید برای تکتک قطرههای آب برنامه داشته باشیم.