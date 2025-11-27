در حالی که منابع عبری از ضرب‌الاجل آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله خبر می‌دهند، نخست‌وزیر لبنان نیز مدعی شد که تا پایان سال باید مرحله اول خلع سلاح حزب‌الله اجرایی شود.

ضرب‌الاجل آمریکا و نواف سلام برای خلع سلاح حزب‌الله

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در شرایطی که حملات و تجاوزات رژیم اشغالگر اسرائیل به شکل روزانه ادامه دارد و در حالی که حزب‌الله لبنان تأکید کرده است تا زمانی که اشغالگری وجود دارد دست از سلاح برنخواهد داشت، «نواف سلام» بار دیگر بر خلع سلاح این گروه مقاومت تأکید کرد.

نواف سلام در دیدار با گروهی از روزنامه‌نگاران گفت که لبنان درگیر «جنگ فرسایشی یکجانبه از سوی اسرائیل» شده و سرعت این جنگ رو به افزایش است.

او تأکید کرد که لبنان «نیازی به آمدن فرستادگان عرب و خارجی برای هشدار دادن درباره وخامت اوضاع ندارد».

نخست‌وزیر لبنان در این دیدار مدعی شد که جدول زمانی «انحصار سلاح در دست دولت» را خود دولت تعیین می‌کند.

به گفته او، «مرحله نخست باید تا پایان امسال تکمیل شود و این مرحله شامل جنوب رودخانه لیتانی است؛ جایی که باید سلاح و همه زیرساخت‌های نظامی برچیده شود».

سلام افزود: «در شمال لیتانی نیز در این مرحله باید اصل انحصار سلاح اجرا شود؛ یعنی جلوگیری از جابه‌جایی و استفاده از هر نوع سلاح، و پس از آن به مراحل بعدی برای انحصار سلاح در همه مناطق کشور وارد خواهیم شد».

نخست‌وزیر لبنان در ادامه با تأکید دوباره بر خلع سلاح حزب‌الله، مدعی شد که اینت کار باید سال‌ها قبل انجام می‌شد و با تأخیر مواجه شده است.

هشدار آمریکا به دولت لبنان

همزمان به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، دولت آمریکا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ را به عنوان ضرب‌الاجل نهایی برای خلع سلاح کامل حزب‌الله لبنان تعیین کرده است.

طبق این گزارش، مقامات آمریکایی در ادامه سیاست تهدید و ارعاب، هشدار داده‌اند که عدم رعایت این مهلت توسط دولت لبنان، مسئولیت هرگونه نقض توافق را بر دوش بیروت می‌گذارد و ممکن است به درگیری نظامی جدید منجر شود.

در این میان به نوشته روزنامه الاخبار لبنان نوشت که سفر دیروز عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، به بیروت بر سه نکته اصلی متمرکز بود: خلع سلاح کامل در جنوب رودخانه لیتانی، آغاز روند خلع سلاح در شمال رودخانه لیتانی با تعهد به اجتناب از هرگونه اقدام علیه اسرائیل و سپس ورود به مذاکرات مستقیم با اسرائیل در قاهره تحت نظارت عربستان سعودی و آمریکا.

این در حالی است که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدیدهای جدیدی مبنی بر جنگ علیه لبنان در صورت عدم تحویل سلاح‌ حزب‌الله تا پایان سال را مطرح کرده و گفته است که اگر این حزب سلاح‌ خود را تحویل ندهد، ارتش صهیونیستی مانند سال ۱۹۸۲ وارد لبنان خواهد شد.

این ضرب‌الاجل بخشی از برنامه‌ای چهار مرحله‌ای است که در اوت ۲۰۲۵ توسط تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ به دولت لبنان ارائه شد.

طبق متن این طرح، فاز اول نیازمند صدور فرمان دولتی در ۱۵ روز برای تعهد به خلع سلاح کامل حزب‌الله تا پایان سال است. در این فاز، اسرائیل نیز موظف به توقف عملیات نظامی در لبنان می‌شود و ارتش لبنان باید ۱۵ پاسگاه مرزی در جنوب رودخانه لیتانی مستقر کند.

فاز دوم شامل خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از پنج نقطه استراتژیک در جنوب لبنان و تبادل اسرا با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است. فازهای بعدی بر استقرار گسترده ارتش لبنان در سراسر کشور، تعیین مرزهای دائمی بین لبنان و فلسطین اشغالی و سوریه و توقف کامل پروازهای اسرائیلی بر فراز لبنان تمرکز دارد.

دولت لبنان نیز در ۷ اوت ۲۰۲۵ اهداف این برنامه را در جلسه کابینه تصویب کرد، اما وزرای وابسته به حزب‌الله از جلسه خارج شدند. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله نیز اعلام کرد: «این ضرب‌الاجل نه برای ما، بلکه برای اسرائیل و آمریکاست.»

امروز نیز علی عمار عضو فراکسیون «وفاء للمقاومة» وابسته به حزب‌الله نیز در سخنانی تأکید کرد «مادامی‌که دشمن اسرائیلی سرزمین را اشغال کرده و مقدسات و حرمت‌ها را نقض می‌کند، سلاح مقاومت باقی خواهد ماند».