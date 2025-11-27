در سایه تداوم نقض آتش‌بس لبنان از سوی اسرائیل، عضو فراکسیون پارلمانی حزب‌الله تأکید کرد که هیچ توطئه داخلی یا خارجی قادر به خاموش کردن شعله مقاومت نیست و تا تجاوز و اشغالگری هست، سلاح حزب‌الله نیز باقی خواهد ماند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، علی عمار عضو فراکسیون «وفاء للمقاومة» وابسته به حزب‌الله تأکید کرد که «مادامی‌که دشمن اسرائیلی سرزمین را اشغال کرده و مقدسات و حرمت‌ها را نقض می‌کند، سلاح مقاومت باقی خواهد ماند».

به نوشته خبرگزاری ملی لبنان او افزود: این سلاح تا زمانی که اسرائیل به قطعنامه‌ها و توافق‌های بین‌المللی پایبند نشود و از همه نقاط اشغالی (هفت نقطه نه پنج نقطه) عقب‌نشینی نکند، اسرا را آزاد نسازد و به همه اشکال تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی پایان ندهد، باقی خواهد ماند.

عمار همچنین گفت: «با وجود توطئه‌ها و دسیسه‌های کشورهای مختلف، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل و متحدانشان، آنها ناکام مانده‌اند و هرگز نمی‌توانند شعله مقاومت را خاموش کنند».

او در ادامه برخی جریان‌های داخلی لبنان را متهم کرد که علیه مقاومت تحریک می‌کنند و افزود: «ما در یک کشور و زیر یک سقف زندگی می‌کنیم و هیچ سابقه خصومت میدانی با آنها نداریم؛ اما نخستین شراره دشمنی از سوی خودشان بود».

در پایان، وی خطاب به دولت لبنان پرسید: «از چه مذاکراتی سخن می‌گویید، در حالی‌که هنوز با فرار اسرائیل از اجرای توافق آتش‌بس مواجه هستید؟ اسرائیل تاریخی پر از جنایت دارد و همچنان زمین‌های ما را اشغال کرده است».

ساعتی پس از انتشار این خبر، ارتش رژیم صهیونیستی از حمله جدید به جنوب لبنان و به طور مشخص مناطق المحمودیه و الجبور خبر داد.

رسانه‌ها و منابع محلی نیز، تصاویر جدیدی از موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان منتشر کردند.