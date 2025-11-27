به گزارش تابناک به نقل از فارس، علی عمار عضو فراکسیون «وفاء للمقاومة» وابسته به حزبالله تأکید کرد که «مادامیکه دشمن اسرائیلی سرزمین را اشغال کرده و مقدسات و حرمتها را نقض میکند، سلاح مقاومت باقی خواهد ماند».
به نوشته خبرگزاری ملی لبنان او افزود: این سلاح تا زمانی که اسرائیل به قطعنامهها و توافقهای بینالمللی پایبند نشود و از همه نقاط اشغالی (هفت نقطه نه پنج نقطه) عقبنشینی نکند، اسرا را آزاد نسازد و به همه اشکال تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی پایان ندهد، باقی خواهد ماند.
عمار همچنین گفت: «با وجود توطئهها و دسیسههای کشورهای مختلف، بهویژه آمریکا و اسرائیل و متحدانشان، آنها ناکام ماندهاند و هرگز نمیتوانند شعله مقاومت را خاموش کنند».
او در ادامه برخی جریانهای داخلی لبنان را متهم کرد که علیه مقاومت تحریک میکنند و افزود: «ما در یک کشور و زیر یک سقف زندگی میکنیم و هیچ سابقه خصومت میدانی با آنها نداریم؛ اما نخستین شراره دشمنی از سوی خودشان بود».
در پایان، وی خطاب به دولت لبنان پرسید: «از چه مذاکراتی سخن میگویید، در حالیکه هنوز با فرار اسرائیل از اجرای توافق آتشبس مواجه هستید؟ اسرائیل تاریخی پر از جنایت دارد و همچنان زمینهای ما را اشغال کرده است».
ساعتی پس از انتشار این خبر، ارتش رژیم صهیونیستی از حمله جدید به جنوب لبنان و به طور مشخص مناطق المحمودیه و الجبور خبر داد.
رسانهها و منابع محلی نیز، تصاویر جدیدی از موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان منتشر کردند.