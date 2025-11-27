دستور روبیو برای کاهش مهاجرت مسلمانان به آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک‌تایمز بر اساس یک سند گزارش داد که «مارکو روبیو»، وزیر امورخارجه آمریکا دیپلمات‌های ایالات متحده را موظف کرده تا دولت‌های غربی را به سمت وضع محدودیت‌های گسترده بر روندهای مهاجرت سوق دهند.

بر پایه همین گزارش، نیویورک‌تایمز افزود که روبیو از دیپلمات‌های آمریکایی خواسته با برجسته‌سازی جرایم مرتبط با مهاجران، دولت‌های هدف را به تشدید مقررات ورود مهاجران وادار کنند.

بر اساس سندی دیپلماتیک که نیویورک تایمز به دست آورده، روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به دیپلمات‌های این کشور در اروپا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند دستور داده تا دولت‌های میزبان را برای اعمال محدودیت‌های شدید بر مهاجرت تحت فشار قرار دهند و گزارش‌هایی در مورد حمایت بیش از حد این دولت‌ها از مهاجران تهیه کنند.

این سند به دیپلمات‌ها تأکید می‌کند تا اثرات جرائم ادعایی توسط مهاجران برجسته شده و مبنایی برای محدود کردن ورود آنها به ایالات متحده قرار گیرد.

پدر و مادر روبیو مهاجرانی از کوبا هستند و او سابقه ۱۴ سال نمایندگی ایالت فلوریدا در مجلس سنا را به عهده دارد. هفته گذشته، وزارت امور خارجه تحت امر او در بیانیه‌ای رسمی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که «مهاجرت انبوه یک تهدید وجودی برای تمدن غرب است و ثبات متحدان کلیدی آمریکا را تضعیف می‌کند.»

بخشی از این سند نشان می‌دهد هدف روبیو از محدود کردن ورود مهاجران مسلمان حفاظت از رژیم صهیونیستی است. در این سند تصریح شده «شیوع اسلام رادیکال در میان جمعیت مهاجران باعث افزایش حوادث یهودستیزانه شده است.»