به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ توقف بررسی کل درخواست‌های مهاجرت به آمریکا از سوی شهروندان افغانستانی بعد از آن اعلام شد که وزیر امنیت داخلی ایالات متحده کریستی نوئم گفت که مظنون حمله به نیرو‌های گارد ملی در واشنگتن، یک شهروند افغانستانی است که به گفته او «یکی از افراد زیادی است که هشتم سپتامبر ۲۰۲۱ بدون بررسی کامل و به‌صورت جمعی تحت عملیات Allies Welcome در دولت بایدن وارد آمریکا شد». دو عضو گارد ملی آمریکا در حمله کمین‌گونه چهارشنبه که عامل آن رحمان‌الله لاکان‌وال اعلام شده، به‌شدت زخمی شدند. او در سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شد و اوایل امسال پناهندگی دریافت کرد.

ترامپ در اظهارتی بعد از این حمله، عامل آن را حیوان خواند که باید بهای سنگینی بدهد و افزود «باید همه کسانی که از افغانستان تحت دولت بایدن وارد کشور شده‌اند را بازنگری کنیم و تمامی اقدامات لازم را برای اخراج هر فردی که به کشور تعلق ندارد یا سودی برای آمریکا ندارد، انجام دهیم». طبق اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، حدود ۹۰ هزار افغانستانی تحت عملیات مذکور که خروج اضطراری افغان‌ها پس از تسلط طالبان بر این کشور در اوت ۲۰۲۱ را تسهیل کرد، وارد آمریکا شدند و اجازه اقامت یافتند. ژوئن امسال یک بررسی دولتی در آمریکا نشان داد که ۵۵ نفر از این افراد یا در همان زمان ورود در فهرست نظارت تروریستی بودند یا پس از ورود، به این فهرست اضافه شدند.