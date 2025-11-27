سامانه جدید بنزین برای رانندگان اینترنتی در راه است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با توجه به دستورالعمل جدید دولت درباره سهنرخی شدن بنزین، یکی از موارد مهم، تعیین قیمت بنزین برای خودروهای شخصی فعال در پلتفرمهای آنلاین جابجایی مسافر است. بر اساس این مصوبه، وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه موظف شدهاند تا حداکثر ظرف ۳ ماه، سامانهای را برای شناسایی، احراز هویت و اعطای سهمیه اعتباری به مالکان این خودروها راهاندازی کنند. هدف از این سامانه، پرداخت اعتبار ریالی معادل مابهالتفاوت قیمت بنزین با کارت اعتباری جایگاهها و قیمت سهمیه نرخ دوم به رانندگان خودروهای شخصی فعال در سکوهای برخط است. این اقدام در راستای تعیین تکلیف و حمایت از این گروه از رانندگان انجام شده است.