جزئیات جدید از جمع‌آوری فرش‌های حرم امام حسین (ع) در کربلا + فیلم و عکس

بعد از انتشار اخبار متعدد از بحث جابجایی فرش‌ها در حرم مطهر امام حسین علیه السلام امروز این جابجایی انجام شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۵۹
| |
1482 بازدید

جزئیات جدید از جمع‌آوری فرش‌های حرم امام حسین (ع) در کربلا + فیلم و عکس

در ادامه حواشی دو هفته اخیر درباره فرش‌های اهدایی خانواده انصاری به حرم‌های مطهر کربلا، امروز تصاویر و ویدیوهایی از جمع‌آوری و تعویض گسترده فرش‌های صحن و رواق حرم امام حسین علیه‌السلام در فضای مجازی و رسانه‌های ایرانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، این دومین تعویض بزرگ فرش‌ها در کمتر از یک هفته پس از حرم حضرت عباس علیه‌السلام (۳۰ آبان) به شمار می‌رود.

بر اساس ویدیوهای تأییدشده‌ای که صبح امروز از داخل حرم منتشر شده، خادمان در حال جمع کردن فرش‌های سبز اخیراً نصب‌شده (اهدایی خانواده انصاری) و جایگزینی آن‌ها با فرش‌های جدید با طرح و رنگ متفاوت هستند. 

تعداد بازدید : 197
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

این اقدام دقیقاً دو هفته پس از آن رخ می‌دهد که شایعه «دستور مستقیم آیت‌الله سیستانی برای جمع‌آوری فرش‌های خانواده انصاری به دلیل شبهاتی، در رسانه ها فراگیر شد. هرچند دفتر آیت‌الله سیستانی تاکنون هیچ بیانیه رسمی در این باره صادر نکرده، اما انتشار همزمان تصاویر تعویض فرش‌ها در هر دو حرم، این گمانه را در میان کاربران تقویت کرده که موضوع فراتر از «تعویض دوره‌ای و نظافت» است.

جزئیات جدید از جمع‌آوری فرش‌های حرم امام حسین (ع) در کربلا + فیلم و تصویر

 بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار تابناک «تعویض فرش در حرم‌ها هر چند ماه یک‌بار به دلایل بهداشتی و فرسودگی انجام می‌شود، اما این بار حجم و سرعت عمل بسیار بیشتر از روال معمول بوده و چند روز بعد از  حرم حضرت عباس صورت گرفته است.»

جزئیات جدید از جمع‌آوری فرش‌های حرم امام حسین (ع) در کربلا + فیلم و تصویر

در همین حال، انتشار تصاویری از جعبه‌ها و مارکهای فرش‌های جدید، نشان می دهد این فرش‌ها ساخت کشور عربستان هستند و جایگزین فرش‌های تماماً ایرانی قبلی شده‌اند.

جزئیات جدید از جمع‌آوری فرش‌های حرم امام حسین (ع) در کربلا + فیلم و تصویر

 

فرش حرم فرش ایرانی کربلا حرم امام حسین
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
tabnak.ir/005dGB