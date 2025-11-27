در ادامه حواشی دو هفته اخیر درباره فرشهای اهدایی خانواده انصاری به حرمهای مطهر کربلا، امروز تصاویر و ویدیوهایی از جمعآوری و تعویض گسترده فرشهای صحن و رواق حرم امام حسین علیهالسلام در فضای مجازی و رسانههای ایرانی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، این دومین تعویض بزرگ فرشها در کمتر از یک هفته پس از حرم حضرت عباس علیهالسلام (۳۰ آبان) به شمار میرود.
بر اساس ویدیوهای تأییدشدهای که صبح امروز از داخل حرم منتشر شده، خادمان در حال جمع کردن فرشهای سبز اخیراً نصبشده (اهدایی خانواده انصاری) و جایگزینی آنها با فرشهای جدید با طرح و رنگ متفاوت هستند.
این اقدام دقیقاً دو هفته پس از آن رخ میدهد که شایعه «دستور مستقیم آیتالله سیستانی برای جمعآوری فرشهای خانواده انصاری به دلیل شبهاتی، در رسانه ها فراگیر شد. هرچند دفتر آیتالله سیستانی تاکنون هیچ بیانیه رسمی در این باره صادر نکرده، اما انتشار همزمان تصاویر تعویض فرشها در هر دو حرم، این گمانه را در میان کاربران تقویت کرده که موضوع فراتر از «تعویض دورهای و نظافت» است.
بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار تابناک «تعویض فرش در حرمها هر چند ماه یکبار به دلایل بهداشتی و فرسودگی انجام میشود، اما این بار حجم و سرعت عمل بسیار بیشتر از روال معمول بوده و چند روز بعد از حرم حضرت عباس صورت گرفته است.»
در همین حال، انتشار تصاویری از جعبهها و مارکهای فرشهای جدید، نشان می دهد این فرشها ساخت کشور عربستان هستند و جایگزین فرشهای تماماً ایرانی قبلی شدهاند.