نامه تند ایران به سازمان‌ملل درباره «جنایت تجاوز»

نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به اعتراف آمریکا در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، نوشت: آمریکا مکلف است نسبت به جبران کامل خسارات وارده ناشی از نقض‌های مزبور نسبت به ایران و شهروندان آن از جمله هرگونه خسارت مادی و معنوی اقدام نماید.
نامه تند ایران به سازمان‌ملل درباره «جنایت تجاوز»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «امیرسعید ایروانی» سفیر نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و «مایکل عمران کانو» رئیس شورای امنیت، به اعتراف اخیر نیروی هوایی آمریکا درباره مشارکت مستقیم در حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران واکنش نشان داد.

ایروانی در این نامه تأکید کرده است که بیانیه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نیروی هوایی آمریکا، برای نخستین بار به‌طور علنی نقش بمب‌افکن‌های B-۲ و جنگنده‌های F-۳۵ در عملیات موسوم به «چکش نیمه‌شب» علیه سایت‌های فردو، نطنز و اصفهان را تأیید کرده است. وی همچنین به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در ۶ نوامبر اشاره کرده که مسئولیت واشنگتن در این حملات را پذیرفته بود.

نماینده ایران این اقدام را «نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل» دانسته و خواستار جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده به ایران و شهروندانش شد. او همچنین بر ضرورت پیگیری مسئولیت کیفری مقامات آمریکایی به‌عنوان مرتکبان «جنایت تجاوز» تأکید کرد.

ایران از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا مطابق وظایف خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات لازم را برای پاسخگویی آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و عاملان این حملات را به دست عدالت بسپارند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو مکاتبه مورخ ۷ نوامبر اینجانب و نیز نامه مورخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون اظهارات علنی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر اذعان به نقش محوری واشنگتن در اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله مایلم توجه شما و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اعتراف رسمی دیگری از سوی ایالات متحده که بار دیگر مشارکت مستقیم این کشور با رژیم صهیونیستی در تجاوز مسلحانه و غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ را تأیید می‌کند، جلب نماید.

نیروی هوایی آمریکا در بیانیه مطبوعاتی خود مورخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، برای نخستین بار و به‌طور علنی، مشارکت مستقیم در حملات علیه تأسیسات هسته‌ای کاملاً صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران در فردو، نطنز و اصفهان را تأیید کرده است. در این بیانیه چنین آمده: «یگان ۳۴ در ماه ژوئن مأمور شد در خلال عملیات موسوم به چکش نیمه‌شب، بسته‌ای عملیاتی شامل بمب‌افکن‌های بی.۲ اسپیریت را برای هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای زیرزمینی در فردو، نطنز و اصفهان اسکورت کند.» بیانیه مطبوعاتی مزبور همچنین فاش می‌سازد: «اسکادرانی از جنگنده‌های اف.۳۵ که توسط خلبانان یگان ۳۸۸ هدایت می‌شد، نخستین هواگردی بود که در تاریخ ۲۲ ژوئن وارد حریم هوایی ایران شد و بمب‌افکن‌های بی.۲ را تا مناطق هدف اسکورت نمود.»

چنین افشاگری‌هایی همراه با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده در ۶ نوامبر ۲۰۲۵ نیز بیش از پیش]حمایت مستقیم ایالات متحده از رژیم صهیونیستی را تأیید می‌کند؛ اظهاراتی که دونالد ترامپ در آن آشکارا مسئولیت و نقش محوری آمریکا در اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را تصدیق نمود.

اقدام تجاوزکارانه‌ای که از سوی رژیم صهیونیستی و با هماهنگی ایالات متحده ارتکاب یافته است، علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد به شمار می‌رود. این تجاوز، شامل حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اموال و اهداف غیرنظامی بوده است؛ حملاتی که با بی‌اعتنایی فاحش به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجام پذیرفته است.

همان‌گونه که در مکاتبات صدرالاشاره نیز تأکید شده، آمریکا مکلف است نسبت به جبران کامل خسارات وارده ناشی از نقض‌های مزبور نسبت به ایران و شهروندان آن از جمله هرگونه خسارت مادی و معنوی اقدام نماید. این امر، مطابق حقوق بین‌الملل، شامل تعهد به اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارات ناشی از آن می‌گردد.

در عین حال، چنین اعترافاتی مستلزم مسئولیت کیفریِ فردیِ هر یک از مقامات و اشخاص ایالات متحده است که در ارتکاب نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله ارتکاب «جنایت تجاوز»، مشارکت داشته‌اند.

مع‌ذلک، جمهوری اسلامی ایران حق کامل و غیرقابل‌تردید خود را برای پیگیری از طریق تمامی مسیر‌های حقوقی در دسترس به‌منظور ایجاد سازوکار پاسخگویی نسبت به مسئولان و نیز تأمین جبران کامل همه خسارات و زیان‌های وارده ناشی از این فعل بین‌المللی متخلفانه، محفوظ می‌دارد.

با عنایت به اذعان خودِ آمریکا نسبت به نقش و مسئولیتش در ارتکاب این افعال متخلفانه بین‌المللی، شورای امنیت و مجموعۀ گسترده‌تر سازوکار‌های سازمان ملل متحد نمی‌توانند در قبال آن سکوت اختیار کنند. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درخواست خود را از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت تکرار می‌نماید تا مطابق با مسئولیت ایشان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات مقتضی را برای تضمین پاسخگویی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در قبال جنین نقض‌های فاحشی اتخاذ کرده و عاملان این جنایات را به دست عدالت بسپارند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایند مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.

موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.

