شهادت یک مرزبان غیور اهل سنت در سراوان

یک تن از مرزداران غیور هنگ مرزی سراوان حین گشت‌زنی از مرز‌های جنوب شرق کشور مجروح شد که پس از گذشت ۴۲ روز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهادت یک مرزبان غیور اهل سنت در سراوان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مأموران یگان تکاوری اسفندک هنگ مرزی سراوان در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی در حوالی روستای اسفندک از توابع شهرستان سراوان مورد حمله گروهک تروریستی قرار گرفتند و طی این حمله مرزبانان غیور با اعضای این گروهک درگیر شدند.

سردار شجاعی افزود: مرزبان وظیفه هنگ مرزی سراوان به نام "متین باهورزهی سورانی" در حمله تروریستی حین گشت زنی از مرز‌های جنوب شرق کشور در منطقه مرزی اسفندک توسط افراد مسلح ناشناس در پوشش یک دستگاه خودرو تاکسی از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت که با توجه به شدت جراحات وارد پس از ۴۲ روز بستری در بیمارستان ثامن الائمه مشهد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای دستگیری عاملان شهادت مرزبانان وظیفه شناس آغاز شده است، خاطرنشان کرد: تروریست‌های کور دل بدانند با حملات ناجوانمردانه و به شهادت رساندن مأموران جان برکف پلیس عزم ما بیش از پیش برای مقابله با اقدامات کور تروریست‌ها و اشرار مسلح مستحکم‌تر شده و امنیت مردم خط قرمز پلیس بوده و دشمنان قسم خورده نظام نخواهند توانست به اهداف شوم و شیطانی خود که ایجاد ناامنی و برهم زدن امنیت مردم می‌باشد برسند.

شهید وظیفه " متین باهور زهی سورانی" اهل سنت مجرد و ساکن شهرستان سراوان بود که در راه پر افتخار حفاظت از میهن به شهادت رسید.

آزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
3
پاسخ
روحش قرین رحمت الهی
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
0
پاسخ
روحش شاد و قرین رحمت الهی باشد باید برای مرزبانان جلیقه ضد کلوله اجباری باشه که خانواده ای داغدار نباشد امکان ندارد حفظ جان عزیزان اولویت اول باشد که با دلی پر به جانفشانی از مرز و بوم خدمت نمایند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
0
پاسخ
خدا رحمتش کنه
