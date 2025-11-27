میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازار خودرو در سایه رکود ماند

قیمت خودرو امروز ۶ آذر ۱۴۰۴ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۴۲
| |
456 بازدید

قیمت خودرو امروز ۶ آذر ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که کاهش تمایل به خرید در میان متقاضیان واقعی و احتیاط معامله‌گران در روز‌های اخیر همچنان محسوس است. نقدشوندگی بازار پایین باقی مانده و بیشتر خرید و فروش‌ها محدود به واسطه‌ها و معامله‌های کوچک مانده است. این وضعیت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک‌های اقتصادی قرار دارد و در چنین شرایطی، خریداران تمایل دارند قبل از هر تصمیم‌گیری منتظر شفاف‌تر شدن شرایط بازار بمانند.

رفتار عرضه‌کنندگان نیز در این دوره تعیین‌کننده است. فعالان بازار معتقدند هرگونه کاهش تولید می‌تواند سرعت رشد قیمت‌ها را افزایش دهد. علاوه بر این، انتظار برای ورود خودرو‌های جدید یا تحولات سیاست‌گذاری در صنعت خودروسازی، بر روان معامله‌گران اثرگذار است و ممکن است روند بازار را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار دهد.

قیمت خودرو‌های داخلی

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان خودرو‌های داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور داخلی ۲۵ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و ۸۶۱ میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) رشد ۱۳ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و ۵۱ میلیون تومان خرید و فروش شود.

ساینا GX دوگانه‌سوز ۱۱ میلیون تومان گران شد تا با بهای ۷۸۵ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک G ریزش بهای هفت میلون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان میلیون تومان به معاملات امروز رسید.

قیمت خودرو‌های مونتاژی

لوکانو L۸ در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودرو‌های مونتاژی قرار گرفت. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی ۹۰ میلیون تومان گران شد و روی شاخص چهار میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، لاماکو فلو رشد ۲۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان ایستاد.

میان محصولات مونتاژی خودروسازان داخلی، هایما ۲۰ میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ ۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان به بازار آزاد رسید. از طرف دیگر، چانگان CS۵۵ افت بهای ۳۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان رسید.

آریزو ۶ نسبت به روز معاملاتی گذشته ۶۰ میلیون تومان گران شد تا با نرخ ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، X۲۲ پرو دستی افت بهای ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان سقوط کرد.

