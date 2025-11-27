برف و باران در راه است

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از پیش‌بینی افزایش غلظت آلاینده‌ها به ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تا روز یکشنبه (۹ آذرماه) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، صادق ضیائیان اظهار کرد: پنجشنبه و جمعه (۶ و ۷ آذرماه) در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بارش پراکنده و در سایر مناطق کشور تا روز یکشنبه جوی پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها به ویژه در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی در روز دوشنبه به کشور، گفت: در شمال غرب کشور، بخش‌هایی از غرب، دامنه‌های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی خزر بارندگی، رعدوبرق، وزش باد و در نقاط سردسیر شمال غرب بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۷ آذرماه) صاف همراه با غبار محلی با حداکثر دمای ۱۷ و حداقل دمای ۴ درجه سانتیگراد و طی روز شنبه (۸ آذرماه) صاف و غبارآلوده با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.