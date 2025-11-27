نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس، با هشدار نسبت به تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه، تأکید کرد اگر حقوق کارگران و کارمندان همزمان افزایش نیابد، این سیاست تورم‌زا خواهد بود و هزینه سنگینی بر زندگی مردم تحمیل می‌کند.

محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه سال جاری، اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین و فروش آن به قیمت واقعی باید همانند سایر کالاها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اما در شرایط فعلی اگر قیمت بنزین افزایش یابد، بدون آنکه حقوق کارگران و کارمندان رشد کند، این اقدام منجر به تورم خواهد شد و در آینده جامعه را نابود می‌کند.

صباغیان خاطرنشان کرد: هرچند دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی کسب می‌کند، اما این سیاست هزینه سنگینی بر زندگی مردم تحمیل خواهد کرد.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته اجناس مختلف با تورم مواجه بوده‌اند اما قیمت بنزین ثابت مانده است، گفت: اکنون بنزین مانند فنری است که با فشار نگه داشته شده و دولت نمی‌تواند برای همیشه از افزایش قیمت آن جلوگیری کند.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید متناسب با افزایش قیمت بنزین، حقوق کارمندان و کارگران را نیز افزایش دهد تا فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد نشود.