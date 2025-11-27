میلی صفحه خبر لوگو بالا
صباغیان در گفتگو با تابناک:

افزایش قیمت بنزین بدون رشد حقوق جامعه را نابود می‌کند

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس، با هشدار نسبت به تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه، تأکید کرد اگر حقوق کارگران و کارمندان همزمان افزایش نیابد، این سیاست تورم‌زا خواهد بود و هزینه سنگینی بر زندگی مردم تحمیل می‌کند.
افزایش قیمت بنزین بدون افزایش حقوق جامعه را نابود می‌کند

محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه سال جاری، اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین و فروش آن به قیمت واقعی باید همانند سایر کالاها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اما در شرایط فعلی اگر قیمت بنزین افزایش یابد، بدون آنکه حقوق کارگران و کارمندان رشد کند، این اقدام منجر به تورم خواهد شد و در آینده جامعه را نابود می‌کند.

صباغیان خاطرنشان کرد: هرچند دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی کسب می‌کند، اما این سیاست هزینه سنگینی بر زندگی مردم تحمیل خواهد کرد.

افزایش قیمت بنزین بدون افزایش حقوق جامعه را نابود می‌کند

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته اجناس مختلف با تورم مواجه بوده‌اند اما قیمت بنزین ثابت مانده است، گفت: اکنون بنزین مانند فنری است که با فشار نگه داشته شده و دولت نمی‌تواند برای همیشه از افزایش قیمت آن جلوگیری کند.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید متناسب با افزایش قیمت بنزین، حقوق کارمندان و کارگران را نیز افزایش دهد تا فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد نشود.

قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین مجلس دولت محمدرضا صباغیان حامل های انرژی معیشت مردم اقتصاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
0
پاسخ
رایگان بودن بنزین هم حماقیت زمانی که روحانی اومد بنزین هفتصد تومان بود ازاد هزار که به دلار حساب کنیم میشه سی پنج سنت ولی الن شد یک سنت یا پنج سنت باید کمی عاقل باشیم چرا باید گازوئیل مفت بدیم وقتی اتوبوس و تریلی قیمت بالا میگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
0
پاسخ
افزایش قیمت بنزین به شرطی هوب است که منابع آن برای پایین نگه داشتن قیمت گوست و مرغ و لبنیات مورد استفاده قرار گیرد
در ضمن با این بی چولی وارد کردن 4 میلیارد دلا بنزین ظلم است به همه
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
1
0
پاسخ
آقای رییس جمهور شما گفته بودید قبل از اقدام به واردات خودروهای کم مصرف و قبل از رضایت مردم بنزین را گران نمی کنید. پس چه شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
1
پاسخ
الان بنده کلی چیز که قبلاً می‌خریدم حذف کردم تا کجا با این وضع بتونیم دوام بیاریم خدا عالمه ،اما بدونید مردم تا یه جایی قدرت تحمل دارن بعدش دیگه کم میارن
