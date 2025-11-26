دیدار وزرای خارجه ایران و فرانسه در پاریس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر امور خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، امروز چهارشنبه در پاریس با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، دیدار و گفتوگو کرد.
دو وزیر درباره وضعیت «سسیل کولر» و «ژاک پاریس» (دو شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران) صحبت کرده و درباره بازگشت این دو فرانسوی به کشورشان که در حال حاضر در سفارت فرانسه در تهران به سر میبرند، صحبت کردند.
«ژان نوئل بارو»، نگرانی عمیق پاریس و شرکایش را در مورد برنامه هستهای ایران ابراز داشت و از ایران خواست به احترام کامل تعهدات خود در زمینه پادمانها بازگردد و همکاری کامل و بدون تأخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواست هرچه زودتر به میز مذاکره بازگردد.
بارو خواستار دستیابی به توافقی محکم و پایدار با ایران شده تا برای همیشه تضمین کند ایران به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد.