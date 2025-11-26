میلی صفحه خبر لوگو بالا
دیدار وزرای خارجه ایران و فرانسه در پاریس

وزارت امور خارجه فرانسه با اشاره به دیدار وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود، اعلام کرد که ژان نوئل بارو از عراقچی درخواست کرده که ایران هر چه زودتر به میز مذاکره بازگردد.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۱۱
| |
395 بازدید
دیدار وزرای خارجه ایران و فرانسه در پاریس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر امور خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، امروز چهارشنبه در پاریس با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دو وزیر درباره وضعیت «سسیل کولر» و «ژاک پاریس» (دو شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران) صحبت کرده و درباره بازگشت این دو فرانسوی به کشورشان که در حال حاضر در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برند، صحبت کردند.

«ژان نوئل بارو»، نگرانی عمیق پاریس و شرکایش را در مورد برنامه هسته‌ای ایران ابراز داشت و از ایران خواست به احترام کامل تعهدات خود در زمینه پادمان‌ها بازگردد و همکاری کامل و بدون تأخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.

وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواست هرچه زودتر به میز مذاکره بازگردد.

بارو خواستار دستیابی به توافقی محکم و پایدار با ایران شده تا برای همیشه تضمین کند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه فرانسه پاریس وزیر خارجه فرانسه اتباع فرانسوی ایران آمریکا مذاکره برنامه هسته ای
