بیت کوین دوباره به کانال ۹۰۰۰۰ دلار رسید + نمودار

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0628\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0631\u0632\u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062c\u062a\u0627\u0644\u060c \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0628\u06cc\u062a \u06a9\u0648\u06cc\u0646 \u06f1\u06f0,\u06f0\u06f7\u06f1,\u06f1\u06f7\u06f4,\u06f2\u06f2\u06f0 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f9\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n