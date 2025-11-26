میلی صفحه خبر لوگو بالا
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای خود است، تصریح کرد، مشکل نبود «اراده واقعی برای مذاکره» در طرف آمریکایی است.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۹۴
| |
4 بازدید
به گزارش تابناک، «عباس عراقچی» در مصاحبه اختصاصی با «فرانس۲۴» در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» زندانیان فرانسوی که به اتهام جاسوسی محکوم و اخیراً از زندان آزاد شده‌اند اما هنوز در ایران تحت نظر هستند، تأیید کرد که توافقی برای مبادله آنان با فرانسه انجام شده است.

وی افزود: «امیدوارم و فکر می‌کنم که طی ۲ ماه آینده، با توجه به فرایندهای قضائی، این مبادله انجام خواهد شد. از طرف ایران، همه چیز آماده است و تهران اکنون منتظر است تا فرایند قضائی در فرانسه به پایان برسد.»

فرانس ۲۴ در ادامه این گزارش نوشت: این مبادله شامل شهروند ایرانی، مهدیه اسفندیاری، خواهد بود که در فرانسه به اتهام «تبلیغ تروریسم» بازداشت شده و دادگاه او برای اواسط ژانویه برنامه‌ریزی شده است

وزیر خارجه در مورد پرونده هسته‌ای، گفت: ما همیشه آماده مذاکره بوده‌ایم اما این طرف آمریکایی است که برای مذاکره‌ای واقعی و منصفانه جدیت نداشته است.

به گفته عراقچی، ایالات متحده همواره به دنبال دیکته کردن و تحمیل است و نه مذاکره واقعی.

وزیر خارجه ایران در مورد نقش عربستان سعودی به‌عنوان واسطه بین واشنگتن و تهران، در حالی که روابط ریاض و تهران مدت‌ها پرتنش بوده است، گفت: «بین ایران و عربستان سعودی اعتماد وجود دارد.»

عباس عراقچی همچنین تأکید کرد که هیچ «تماس یا تبادلی» اخیراً با نماینده ویژه آمریکا، استیو ویتکوف، یا وزیر خارجه مارکو روبیو نداشته است و توضیح داد که مادامی که آمریکایی‌ها آماده یک مذاکره واقعی نباشند ایران عجله‌ای برای مذاکره ندارد.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت که «ایران از جنگ با اسرائیل و بمباران‌های آمریکایی در ماه ژوئن پیروز بیرون آمده است».

در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل دوباره قصد دارد به سایت‌های هسته‌ای ایران حمله کند؟ عباس عراقچی پاسخ داد: «اگر قبلاً کاری کرده‌اید و آن شکست خورده است، منطق می‌گوید که تکرار آن صرفا موجب تکرار شکستتان خواهد شد.»

