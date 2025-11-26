عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد

به گزارش تابناک، «عباس عراقچی» در مصاحبه اختصاصی با «فرانس۲۴» در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» زندانیان فرانسوی که به اتهام جاسوسی محکوم و اخیراً از زندان آزاد شدهاند اما هنوز در ایران تحت نظر هستند، تأیید کرد که توافقی برای مبادله آنان با فرانسه انجام شده است.
وی افزود: «امیدوارم و فکر میکنم که طی ۲ ماه آینده، با توجه به فرایندهای قضائی، این مبادله انجام خواهد شد. از طرف ایران، همه چیز آماده است و تهران اکنون منتظر است تا فرایند قضائی در فرانسه به پایان برسد.»
فرانس ۲۴ در ادامه این گزارش نوشت: این مبادله شامل شهروند ایرانی، مهدیه اسفندیاری، خواهد بود که در فرانسه به اتهام «تبلیغ تروریسم» بازداشت شده و دادگاه او برای اواسط ژانویه برنامهریزی شده است
وزیر خارجه در مورد پرونده هستهای، گفت: ما همیشه آماده مذاکره بودهایم اما این طرف آمریکایی است که برای مذاکرهای واقعی و منصفانه جدیت نداشته است.
به گفته عراقچی، ایالات متحده همواره به دنبال دیکته کردن و تحمیل است و نه مذاکره واقعی.
وزیر خارجه ایران در مورد نقش عربستان سعودی بهعنوان واسطه بین واشنگتن و تهران، در حالی که روابط ریاض و تهران مدتها پرتنش بوده است، گفت: «بین ایران و عربستان سعودی اعتماد وجود دارد.»
عباس عراقچی همچنین تأکید کرد که هیچ «تماس یا تبادلی» اخیراً با نماینده ویژه آمریکا، استیو ویتکوف، یا وزیر خارجه مارکو روبیو نداشته است و توضیح داد که مادامی که آمریکاییها آماده یک مذاکره واقعی نباشند ایران عجلهای برای مذاکره ندارد.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت که «ایران از جنگ با اسرائیل و بمبارانهای آمریکایی در ماه ژوئن پیروز بیرون آمده است».
در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل دوباره قصد دارد به سایتهای هستهای ایران حمله کند؟ عباس عراقچی پاسخ داد: «اگر قبلاً کاری کردهاید و آن شکست خورده است، منطق میگوید که تکرار آن صرفا موجب تکرار شکستتان خواهد شد.»