اینفوتابناک | مهمترین اقلام صادراتی و وارداتی کشور

در اینفوگرافیک زیر، تابناک مهمترین اقلام صادراتی و وارداتی کشور در مدا هفت ماهه سال جاری را برشمرده است.
اینفوتابناک | مهمترین اقلام صادراتی و وارداتی کشور
واردات صادرات صادرات گاز قیر طلا واردات طلا برنج تلفن همراه گوشی موبایل واردات گوشی
