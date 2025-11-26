فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران گفت: «درخواست اطلاعات خاص آژانس، برای موفقیت حملات بعدی به ایران است. دشمن از ما درخواست دارد که بگوییم چقدر از حمله آنها موفق بوده و چقدر از اورانیوم از بین رفته است.» روایت این استاد دانشگاه تهران را می‌بینید و می‌شنوید.