اطلاعاتی که از ایران خواسته میشود برای موفقیت حمله بعدی است!
فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران گفت: «درخواست اطلاعات خاص آژانس، برای موفقیت حملات بعدی به ایران است. دشمن از ما درخواست دارد که بگوییم چقدر از حمله آنها موفق بوده و چقدر از اورانیوم از بین رفته است.» روایت این استاد دانشگاه تهران را میبینید و میشنوید.
