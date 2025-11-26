En
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به فرودگاه امام خواهند آمد
نبض خبر

اطلاعاتی که از ایران خواسته می‌شود برای موفقیت حمله بعدی است!

فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران گفت: «درخواست اطلاعات خاص آژانس، برای موفقیت حملات بعدی به ایران است. دشمن از ما درخواست دارد که بگوییم چقدر از حمله آنها موفق بوده و چقدر از اورانیوم از بین رفته است.» روایت این استاد دانشگاه تهران را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر فواد ایزدی بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آژانس انرژی اتمی ویدیو بمباران تاسیسات اتمی ایران
