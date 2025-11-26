به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سیدمحمد اتابک در جریان اجلاس وزرای اعضای سازمان همکاریهای اکو که امروز در استانبول ترکیه برگزار میشود، با وزیر صنعت و تجارت افغانستان دیدار کرد.
اتابک در این دیدار با تاکید بر لزوم گسترش روابط تجاری بین دو کشور خواستار رفع موانع تجارت شد و از آمادگی کشورمان برای توسعه همکاری در بخش اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن افغانستان خبر داد.
کابل: تجارت مرزی با ایران در دستورکار است
الحاج نورالدین عزیزی، وزیر تجارت افغانستان نیز گفت: ضمن استقبال از همکاری با ایران در حوزه صنایع معدنی، توسعه تجارت مرزی با ایران در دستور کار قرار دارد و خواستار تسهیل تجارت در این باره هستیم.