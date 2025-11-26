وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار با وزیر صنعت و تجارت افغانستان بر افزایش حجم تبادلات با کشور همسایه شرقی به‌ویژه در بخش معدن تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سیدمحمد اتابک در جریان اجلاس وزرای اعضای سازمان همکاری‌های اکو که امروز در استانبول ترکیه برگزار می‌شود، با وزیر صنعت و تجارت افغانستان دیدار کرد.

اتابک در این دیدار با تاکید بر لزوم گسترش روابط تجاری بین دو کشور خواستار رفع موانع تجارت شد و از آمادگی کشورمان برای توسعه همکاری در بخش اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن افغانستان خبر داد.

کابل: تجارت مرزی با ایران در دستورکار است

الحاج نورالدین عزیزی، وزیر تجارت افغانستان نیز گفت: ضمن استقبال از همکاری با ایران در حوزه صنایع معدنی، توسعه تجارت مرزی با ایران در دستور کار قرار دارد و خواستار تسهیل تجارت در این باره هستیم.