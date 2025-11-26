En
کد خبر:۱۳۴۲۴۶۴
نبض خبر

تصاویر پرواز جنگنده‌ در ارتفاع پایین در تهران

پس از پرواز جنگنده در ارتفاع پایین در تهران، نیروی هوایی ارتش اعلام کرد: «پیش از ظهر امروز، یک فروند جنگندۀ میگ 29 متعلق به نیروی هوایی در راستای انجام ماموریت‌های روزانه، از آسمان تهران عبور کرد. این پرواز در کنار پروازهای دیگر جنگنده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری روتین و مسبوق به سابقه است و در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.» تصاویر پرواز این جنگنده را از دو زاویه می‌بینید.
نبض خبر پرواز جنگنده ها آسمان تهران میگ 29 ویدیو
