میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کدام برای قلب مفیدتر است: بلوبری یا انگور؟

انگور حاوی ترکیب خاصی (پلی‌فنول) به نام رزوراترول (Resveratrol) است. رزوراترول به خاطر خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی‌اش شهرت دارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۳۷
| |
317 بازدید
کدام برای قلب مفیدتر است: بلوبری یا انگور؟

هم بلوبری و هم انگور دارای ویژگی‌هایی هستند که می‌توانند سلامت قلب را بهبود ببخشند. خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی این دو میوه، نقش مهمی در ایجاد این فواید سلامتی ایفا می‌کند.

کدام میوه برای قلب مفیدتر است؟


به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ اگر به دنبال راهی ساده برای تقویت سلامت قلب خود هستید، بلوبری ممکن است کمی جلوتر از انگور باشد؛ اما هر دو میوه ارزش این را دارند که بخشی از برنامه غذایی روزانه شما باشند.

هر دو میوه سرشار از آنتی اکسیدان ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند که به محافظت از قلب شما کمک می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که بلوبری ممکن است مزایای بیشتری برای عملکرد عروق خونی، سطح کلسترول و کاهش التهاب داشته باشد؛ عواملی که همگی نقش کلیدی در بیماری‌های قلبی دارند.

علاوه بر این، بلوبری نسبت به انگور فیبر بیشتر و کالری و کربوهیدرات کمتری دارد که آن را به انتخابی هوشمندانه برای تعادل قند خون تبدیل می‌کند. با این حال، انگور نیز بسیاری از همان مواد مغذی دوستدار قلب، از جمله ویتامین K، ویتامین C و منگنز را فراهم می‌کند که برای لخته شدن خون، ایمنی بدن و متابولیسم ضروری هستند.

فراموش نکنید که برای بهره‌مندی از طیف گسترده‌ای از آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد مغذی که سلامت کلی قلب را تضمین می‌کنند، باید تنوع را در مصرف میوه‌ها رعایت کنید.

مقایسه بلوبری و انگور: بررسی مواد مغذی


هر دو میوه از نظر مواد مغذی غنی هستند و حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنیِ حامی قلب می‌باشند. در جدول زیر، پروفایل تغذیه‌ای یک فنجان بلوبری و یک فنجان انگور با هم مقایسه شده است.

چرا بلوبری با فواید قلبی قوی‌تری مرتبط است؟


بلوبری می‌تواند فواید قابل‌توجهی برای سلامت قلب داشته باشد. تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف این میوه ممکن است به کاهش سفت شدن شریان‌ها (آترواسکلروز)، کاهش استرس اکسیداتیو، کم کردن التهاب و تنظیم سطح کلسترول کمک کند.

مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۹ بر روی شرکت‌کنندگانی که به مدت شش ماه روزانه یک فنجان بلوبری مصرف می‌کردند، انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد عروق خونی بهبود یافته، تغییرات مثبتی در کلسترول ایجاد شده و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌-عروقی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

مطالعه قدیمی‌تری در سال ۲۰۱۳ نیز نشان داد زنانی که آنتوسیانین بیشتری مصرف می‌کردند (نوعی آنتی‌اکسیدان موجود در بلوبری)، خطر حمله قلبی در آن‌ها تا ۳۲ درصد کاهش یافته بود.

چه چیزی انگور را برای قلب مفید می‌کند؟


انگور حاوی ترکیب خاصی (پلی‌فنول) به نام رزوراترول (Resveratrol) است. رزوراترول به خاطر خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی‌اش شهرت دارد.

در زمینه سلامت قلب، رزوراترول می‌تواند برای سیستم قلبی-عروقی و بیماری‌های مرتبط با آن مفید باشد. این ماده مغذی ممکن است به کاهش فشار خون، بهبود سطح کلسترول و حمایت از عملکرد سالم انسولین در افراد مبتلا به دیابت کمک کند.

اگرچه فواید قلبی رزوراترول بسیار امیدوارکننده است، اما برای درک کامل اثرات آن، هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز داریم.

روش‌های ساده برای مصرف بیشتر بلوبری و انگور


بلوبری و انگور میوه‌هایی بسیار انعطاف‌پذیر هستند که می‌توانید به روش‌های مختلفی آن‌ها را در رژیم غذایی خود بگنجانید.

چند ایده برای مصرف بیشتر بلوبری:

اضافه کردن به ماست و گرانولا
مخلوط کردن با اوتمیل (جو دوسر) در وعده صبحانه
افزودن بلوبری یخ‌زده به اسموتی‌ها
استفاده در پخت مافین‌ها و کیک‌ها

ایده‌هایی برای انگور

انگور به تنهایی میان‌وعده‌ای عالی است، اما می‌توانید از آن برای افزودن شیرینی و بافت متفاوت به سالادها یا ماست نیز استفاده کنید. برای یک تنوع خلاقانه، سعی کنید انگور را “کباب” یا برشته کنید؛ این کار طعمی گرم و کاراملی به آن می‌دهد که در کنار غذاهای اصلی و غیرشیرین ترکیبی جذاب می‌سازد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سلامت سلامت قلب قلب انگور بلوبری میوه خبر فوری
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار هسته این میوه‌ها کشنده است
دور کمرتان از این عدد بیشتر نباشد
چه زمانی تپش قلب نگران کننده است؟
آزمون‌ سلامت قلب در خانه
برای مصرف نوشیدنی‌های الکلی خودتان را گول نزنید!
تاثیر خوردن میوه و سبزیجات در بهتر خوابیدن
بدن ۳۵ ساله با قلب ۸۰ ساله
اگر دچار بی خوابی شده اید این میوه‌ها را مصرف کنید
خوراکی‌هایی که برای سلامت قلب مفید هستند
محافظت از سلامت قلب با این واکسن
کاهش اثرات منفیِ تغذیه ناسالم با این میوه
میوه‌ ای که جلوی شکستگی استخوان رو با لگد می‌ گیره!
این کار برای سلامت قلب مضر است
با کلسترول، چربی‌ و قند خون خداحافظی کنید
لبنیات و سلامت قلب
عوامل کشنده‌ای که قلب شما را نشانه گرفته‌اند!
میوه‌ها و سبزیجات مفید برای قلب در فصل پاییز
اگر فردی ناگهان بیهوش شد، چه باید کرد؟
رنگ‌های زندگی بخش کدامند؟
۵ عدد مرتبط با سلامت قلب
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۲۷ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۵۹ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dED
tabnak.ir/005dED