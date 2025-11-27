کدام برای قلب مفیدتر است: بلوبری یا انگور؟

هم بلوبری و هم انگور دارای ویژگیهایی هستند که میتوانند سلامت قلب را بهبود ببخشند. خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی این دو میوه، نقش مهمی در ایجاد این فواید سلامتی ایفا میکند.
کدام میوه برای قلب مفیدتر است؟
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ اگر به دنبال راهی ساده برای تقویت سلامت قلب خود هستید، بلوبری ممکن است کمی جلوتر از انگور باشد؛ اما هر دو میوه ارزش این را دارند که بخشی از برنامه غذایی روزانه شما باشند.
هر دو میوه سرشار از آنتی اکسیدان ها، ویتامینها و مواد معدنی هستند که به محافظت از قلب شما کمک میکنند. تحقیقات نشان میدهد که بلوبری ممکن است مزایای بیشتری برای عملکرد عروق خونی، سطح کلسترول و کاهش التهاب داشته باشد؛ عواملی که همگی نقش کلیدی در بیماریهای قلبی دارند.
علاوه بر این، بلوبری نسبت به انگور فیبر بیشتر و کالری و کربوهیدرات کمتری دارد که آن را به انتخابی هوشمندانه برای تعادل قند خون تبدیل میکند. با این حال، انگور نیز بسیاری از همان مواد مغذی دوستدار قلب، از جمله ویتامین K، ویتامین C و منگنز را فراهم میکند که برای لخته شدن خون، ایمنی بدن و متابولیسم ضروری هستند.
فراموش نکنید که برای بهرهمندی از طیف گستردهای از آنتیاکسیدانها و مواد مغذی که سلامت کلی قلب را تضمین میکنند، باید تنوع را در مصرف میوهها رعایت کنید.
مقایسه بلوبری و انگور: بررسی مواد مغذی
هر دو میوه از نظر مواد مغذی غنی هستند و حاوی آنتیاکسیدانها، ویتامینها و مواد معدنیِ حامی قلب میباشند. در جدول زیر، پروفایل تغذیهای یک فنجان بلوبری و یک فنجان انگور با هم مقایسه شده است.
چرا بلوبری با فواید قلبی قویتری مرتبط است؟
بلوبری میتواند فواید قابلتوجهی برای سلامت قلب داشته باشد. تحقیقات نشان دادهاند که مصرف این میوه ممکن است به کاهش سفت شدن شریانها (آترواسکلروز)، کاهش استرس اکسیداتیو، کم کردن التهاب و تنظیم سطح کلسترول کمک کند.
مطالعهای در سال ۲۰۱۹ بر روی شرکتکنندگانی که به مدت شش ماه روزانه یک فنجان بلوبری مصرف میکردند، انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد عروق خونی بهبود یافته، تغییرات مثبتی در کلسترول ایجاد شده و خطر ابتلا به بیماریهای قلبی-عروقی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
مطالعه قدیمیتری در سال ۲۰۱۳ نیز نشان داد زنانی که آنتوسیانین بیشتری مصرف میکردند (نوعی آنتیاکسیدان موجود در بلوبری)، خطر حمله قلبی در آنها تا ۳۲ درصد کاهش یافته بود.
چه چیزی انگور را برای قلب مفید میکند؟
انگور حاوی ترکیب خاصی (پلیفنول) به نام رزوراترول (Resveratrol) است. رزوراترول به خاطر خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابیاش شهرت دارد.
در زمینه سلامت قلب، رزوراترول میتواند برای سیستم قلبی-عروقی و بیماریهای مرتبط با آن مفید باشد. این ماده مغذی ممکن است به کاهش فشار خون، بهبود سطح کلسترول و حمایت از عملکرد سالم انسولین در افراد مبتلا به دیابت کمک کند.
اگرچه فواید قلبی رزوراترول بسیار امیدوارکننده است، اما برای درک کامل اثرات آن، هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز داریم.
روشهای ساده برای مصرف بیشتر بلوبری و انگور
بلوبری و انگور میوههایی بسیار انعطافپذیر هستند که میتوانید به روشهای مختلفی آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانید.
چند ایده برای مصرف بیشتر بلوبری:
اضافه کردن به ماست و گرانولا
مخلوط کردن با اوتمیل (جو دوسر) در وعده صبحانه
افزودن بلوبری یخزده به اسموتیها
استفاده در پخت مافینها و کیکها
ایدههایی برای انگور
انگور به تنهایی میانوعدهای عالی است، اما میتوانید از آن برای افزودن شیرینی و بافت متفاوت به سالادها یا ماست نیز استفاده کنید. برای یک تنوع خلاقانه، سعی کنید انگور را “کباب” یا برشته کنید؛ این کار طعمی گرم و کاراملی به آن میدهد که در کنار غذاهای اصلی و غیرشیرین ترکیبی جذاب میسازد.