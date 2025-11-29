به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ بود که ساختمان شیشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به قلب صداوسیما معروف است، مورد حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. اینساختمان که دفاتر و استودیوهای مختلف شبکههای تلویزیونی و رادیویی صداوسیما در آن قرار دارد، یک مستطیل بزرگ است که هر چهار یال و طرف آن در روز حمله مورد تهاجم واقع شدند.
به گفته کارکنانی از صداوسیما که در دقایق و لحظات حمله در ساختمان و اطراف آن حضور داشتند، کل ماجرای حمله و اصابت ۱۱ موشک به ساختمان شیشهای، ۳ تا ۴ دقیقه طول کشید و موشکهای اول به طبقه چهارم که دفتر پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در آن قرار داشت، اصابت کردند. به گفته یکی از شاهدان حمله، موشکی که به اتاق جبلی برخورد کرد، در فاصله حدود ۵۰ سانتیمتری میز او منفجر شد.
ساختمان شیشهای صداوسیما اینروزها، آواربرداری و خروج ضایعات را پشت سر میگذارد و بناست بهجز استودیوی پخش شبکه خبر که تصاویر خطابه سحر امامی گوینده اینشبکه در لحظه اصابت موشکها و حمله را پخش میکرد، باقی بخشهای ساختمان بازسازی و تعمیر شوند. استودیوی مورد اشاره هم بهصورت یکموزه و یادمان از حمله رژیم جعلی اسرائیل به صداوسیما و منطقه ۳ تهران، به همانشکل باقی خواهد ماند.
نکته مهم درباره لحظات حمله به صداوسیما این است که مدیران رده بالای اینسازمان، با اطلاع از حمله قریبالوقوع دشمن، به اجبار اکثر نیروهای درون ساختمان را تخلیه کردند و ۲۰ نفری که در لحظات حمله در ساختمان حضور داشتند، با انتخاب خود و بهصورت داوطلب باقی ماندند تا مشکلی در روند پخش زنده خبر پیش نیاید. سحر امامی هم پس از خروج از استودیوی خبر گفت پس از اصابت موشکی که نزدیک استودیو فرود آمده، چون تصویر نمایشگر روبرویش مخدوش شده، با تصور اینکه آنتن زنده قطع شده از استودیو بیرون آمده و در غیر اینصورت آنجا را ترک نمیکرد و برنامه را ادامه میداد. آخرین کسی هم که استودیوی خبر شبکه خبر سیما را ترک کرد، هومن خلیلی بود که تصاویرش پشت میز رژی پس از مدتی منتشر شدند.
اسرائیل ۱۰ دقیقه پیش از حمله به صدا و سیما، جلسه شورای عالی امنیت ملی (شعام) را هدف قرار گرفت و یکی از تحلیلهای بیانشده درباره این دو حمله متوالی، این است که برآورد اولیه رژیم صهیونیستی این بود که با حذف سران نظام و از کار افتادن آنتن زنده صدا و سیما، رسانه ملی از مدار خارج شده و اخبار و برنامههای مورد نظر اینرژیم از صدا و سیمای ایران پخش خواهد شد. در همانحال شبکههای ضد ایرانی ماهوارهای و اینترنتی هم بهشدت مشغول فعالیت و تهییج مخاطبان خود بودند. بهاصطلاح معروف میتوان گفت طبق محاسبات نقش برآبشده آمریکا و اسرائیل که با چاشنی خبرپراکنیهای شبکههایی چون بیبیسی، اینترنشنال و ... همراه بود، کار تمام بود اما همانطور که اشاره شد، کار تمام نشد!
استودیوی شبکه خبر که سحر امامی و همکارانش در آن حضور داشتند، در یال جنوبی ساختمان شیشهای قرار دارد و یکی از شاهدان حمله به ساختمان میگوید پس از اصابت موشکهای آخری و خروج از استودیوی خبر، ساختمان ظرف چنددقیقه تبدیل به کوه آتش شد و ما ۳۰ ثانیه تصویر سیاه دادیم تا در نهایت تصویری که روی آنتن میدادیم به استودیوی رزرو سوییچ شد.
پرس و جویمان درباره فردی که صدای تکبیرش در فیلم لحظات حمله به گوش میرسد، به اینجا رسید که اینفرد، جوانی بود که فارغالتحصیل دانشکده صداوسیما بوده و ۳ ماه پیشتر حکم دبیری خبر خود را دریافت کرده بود.
اگر به یادمان استودیوی خبر مراجعه کنید، بدنه یک ون را هم مشاهده میکنید که گوشه استودیو قرار داده شده است. اینخودرو، ماشین پخش زنده بوده که در لحظات حمله بیرون ساختمان پارک بوده و در لحظات حمله، همراه با ساختمان سوخته است.
اینروزها، ساختمان شیشهای صداوسیما در حال آواربرداری و برآورد میزان خسارت است تا برای تعمیر و بازسازیاش تصمیمگیری شود.
در ادامه گزارش تصویری تابناک را از اینروزهای ساختمان شیشهای رسانه ملی که در روزهای جنگ ۱۲ روزه با رژیم جعلی صهیونیستی، یکخاکریز مهم در جنگ شناختی و رسانهای محسوب میشد، میبینیم: