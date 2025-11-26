چرا برای مردم فیلتر برای برخی «خط سفید»؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بیدلیل نیست که ایلان ماسک مخصوصا بین متصدیان اینترنت در ایران منفور است. او که پیش از این با راه اندازی شبکه استارلینک منافع فیلترکنندکان اینترنت در ایران را تهدید کرده بود، یکبار دیگر خبرساز شد. شبکه اجتماعی ایکس که تحت مدیریت اوست در آخرین به روزرسانی خود کشور کاربران را به نمایش میگذارد. اقدامی که نشان میدهد برخی کاربران خاص نه از طریق فیلترشکن بلکه با خط اینترنت آزاد از این شبکه و دیگر شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. از جمله برخی نمایندگان مجلس که خود مدافع فیلترینگ هستند یا بودند.
اما اصلا ضرورتی هست که نمایندگان مجلس با داشتن اینترنت آزاد به جای رسیدگی به امور مردم در توییتر یا دیگر شبکههای اجتماعی باشند؟ چنین افرادی که همواره خود اعلام کردهاند دغدغه دینی دارند حالا یک آموزه دینی را زیر سوال بردهاند: چیزی که برای خود میپسندی را برای دیگران نیز بپسند.
در این رابطه غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی که صریحا میگوید از فیلترشکن استفاده میکند نمایندههای تندرو مجلس را مخاطب قرار میدهد و از آنها میپرسد: چرا فکر میکنید مردم نمیفهمند؟
مشروح این گفتوگو در ادامه میآید:
* یکی، دو روز گذشته جنجالی بهپا شده؛ بعد از اینکه شبکه اجتماعی ایکس آپدیت شده، مشخص شد مسئولانی که طرفدار فیلترینگ بودند از «خط سفید» یا اینترنت بدون فیلتر استفاده میکنند. چقدر ضرورت دارد که مثلاً سیاسیون چنین اینترنتی داشته باشند؛ آیا اصلاً لازم است؟
چیزی که ملت را خیلی ناراحت میکند و تا حد زیادی به جریان انقلاب و نظام بدبین کرده است، همین تبعیضهای ناروا و واقعاً آزاردهنده است. وقتی قرار است کسی از سیستم، از این فضای مجازی یا پلتفرمها استفاده کند، نباید تبعیضی قائل شوند و عدهای را مشمول امتیازات ویژه کنند. استفاده از این خطوط در واقع ظلم بزرگی به سایر طبقات است. اینترنت طبقاتی ظلم است؛ در یک کلام، اینترنت طبقاتی ظلم به جامعه است.
اگر ایلان ماسک نبود معلوم نبود چه خبر بود؛ چرا احساس میکنید مردم اسیر و برده شما هستند؟
شما زندگی جامعهای را که کسبوکار آن در فضای مجازی بود مثل زنان بیسرپرست، زنان بدسرپرست، جامعه معلولین، کسانی که به هر دلیلی نمیتوانستند در بازار کار باشند و کارهای خانگی داشتند را به آتش کشیدید. کسبوکارشان را تعطیل کردید، با این اقتصاد فعلی مردم را فلج و تبعات بسیار منفی ایجاد کردید. مردم را سوق دادید، جوانان را سوق دادید به سمت ویپیان؛ حالا میشنویم که عدهای با تعداد زیاد از اینترنت سفید استفاده میکنند. اگر ایلان ماسک نبود معلوم نبود چه میشد.
زشت نیست که شما میآیید و شعار میدهید: «فضای مجازی مفسده جوانان است»؟ شما چه هستید؟ فرشتهاید، امامزادهاید یا معصومید؟ چه کسی هستید؟ چرا اینقدر احساس میکنید مردم اسیر و برده شما هستند؟
سوال من از تندروهای مجلس مثل آقایان ثابتی، غضنفری، رسایی و کوچکزاده این است که چرا فکر میکنید مردم هیچ نمیفهمند؟ چقدر دردناک است که مردم برای ویپیان این همه پول خرج میکنند بعد میبینند کسانی شعار میدهند، اما یک جور دیگر عمل میکنند.
اگر دنبال جاسوس، فاسد و ضدانقلاب میگردید بروید دنبال کسانی که فقط شعار میدهند
من همیشه گفتهام که اگر میخواهید دنبال جاسوس بگردید، اگر دنبال فاسد میخواهید بگردید، اگر دنبال نمیدانم ضدانقلاب میخواهید بگردید، بروید دنبال کسانی که فقط شعار میدهند؛ همینها را پیدا کنید. مردم که عصبانی و ناراحت هستند و شنیدن چنین اخباری هم آنها را بیشتر ناراحت میکند.
* در زمان شما هم به نمایندهها «خط سفید» میدادند؟
نه؛ حداقل من از آن بیاطلاع هستم.
مثل مردم از فیلترشکن استفاده میکنم
* خود شما هیچوقت دنبال آن نبودید؟
حضرت عباسی نه بودم، نه داشتم، نه میدانستم چیست. واقعاً نمیدانستم چیست. دوست ندارم ادای آدمهای خاص را دربیاورم، اما سعی میکردم از مردم جدا نشوم. هرچه مردم استفاده میکنند، من هم همان را استفاده کنم. اما عرض کردم، آن موقع یا چنین چیزی نبود یا من بیاطلاع هستم، نمیدانم. من هیچوقت در عمرم نداشتم.
* مردم از فیلترشکن استفاده میکنند؛ شما هم استفاده میکنید؟
با اجازه جنابعالی، بله. من، چون فیلترینگ را قبول ندارم. فیلترینگ کار اشتباهی است و اینطور نیست که هرکسی از ویپیان استفاده میکند فاسد باشد. الان خیلی از دانشجوهای ما، بیچارهها، مجبورند برای بهدست آوردن مقالاتشان از ویپیان استفاده کنند. خیلی از آموزشها در یوتیوب است و باید با ویپیان از آنها استفاده کرد و اصلاً چارهای هم نیست.
وقتی چند نفر آدم ضدانقلاب میآیند و دو تا مطلب در فضای مجازی مینویسند، من باید چطور جوابشان را بدهم؟ مجبورم ویپیان داشته باشم که بتوانم وارد شوم و کار کنم. اما بیرون از این موارد، هیچ استفاده دیگری نداشتم.