تجربه تلخ هستی مهدوی از خشونت خانگی

هستی مهدوی، بازیگر در یک پادکست از پدری گفت که سالها او را تحت خشونت خانگی قرار داده بود و سرانجام در برابر چشمهای هستی، خودش را کشت.
به گزارش تابناک، او با یک کودکی و نوجوانی پیچیده سرانجام، اما توانست کاری کند که آرزویش محقق شود. بازی در برابر دوربین.
مهدوی، متولد ملایر در این پادکست از روزهای خوشش هم میگوید. روزهایی که پدرش برای او و برادرش وقت میگذاشت و چیزهای تازه یادشان میداد. همین پدر، اما به زندان افتاد. بعدتر معتاد شد و بعد هم مادر، خانه را ترک کرد. هستی با پدرش ماند. پدری که او را تحت خشونت خانگی قرار میداد. از شیوه مرگ پدر که بگذریم، هستی مهدوی از جایی به بعد جرقههای به تحقق پیوستن آرزویی را میبیند که آرزوی پدرش هم بود: بازیگر شدن.