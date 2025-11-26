رونالدو و جورجینا در نقش رحیم نجار و محبوبه!

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، تصاویر جالبی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «اگر نقش محبوبه و رحیم را بازیگران دیگری بازی می‌کردند» منتشر شده‌اند. در این تصاویر، با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی، چهره برخی از بازیگران شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران بر روی شخصیت‌های اصلی سریال « بامداد خمار » جایگزین شده است.

این تصاویر از سوی کاربران به عنوان یک حرکت خلاقانه و سرگرم‌کننده ساخته و به اشتراک گذاشته شده‌اند. اما باید توجه داشت که این موارد هیچ ارتباطی با روند تولید رسمی سریال نداشته و تنها زاییده تخیل و مهارت‌های دیجیتالی آن‌هاست.