رونالدو و جورجینا در نقش رحیم نجار و محبوبه!

استفاده خلاقانه کاربران از هوش مصنوعی در ساخت تصاویری جالب از چهره بازیگران مطرح ایرانی در نقش‌های «محبوبه» و «رحیم» سریال «بامداد خمار» در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و فضایی سرگرم‌کننده ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، تصاویر جالبی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «اگر نقش محبوبه و رحیم را بازیگران دیگری بازی می‌کردند» منتشر شده‌اند. در این تصاویر، با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی، چهره برخی از بازیگران شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران بر روی شخصیت‌های اصلی سریال « بامداد خمار » جایگزین شده است.

این تصاویر از سوی کاربران به عنوان یک حرکت خلاقانه و سرگرم‌کننده ساخته و به اشتراک گذاشته شده‌اند. اما باید توجه داشت که این موارد هیچ ارتباطی با روند تولید رسمی سریال نداشته و تنها زاییده تخیل و مهارت‌های دیجیتالی آن‌هاست.

رونالدو و جورجینا در نقش رحیم نجار و محبوبه!بامداد خماربامداد خماربامداد خمار

 
