قرعه آسان استقلال در جام حذفی

مراسم قرعه‌کشی مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور برگزار شد و 16 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

به گزارش تابناک؛ مراسم قرعه‌کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۴ امروز (چهارشنبه) با حضور نمایندگان تیم‌های راه‌یافته به این مرحله در سالن کنفرانس سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران برگزار شد.

براساس قرعه‌کشی تیم‌ها طبق برنامه زیر در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به مصاف هم خواهند رفت:

* فولاد خوزستان - چادرملو اردکان

* سپاهان اصفهان - خیبر خرم‌آباد

* ملوان بندر انزلی - مس شهر بابک

* مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان

* هوادار تهران - سایپا تهران

* نفت و گاز گچساران - پیکان تهران

* فولاد هرمزگان - استقلال

استقلال که در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی موفق به شکست تیم دسته دومی پادیاب خلخال شده بود، در مرحله یک هشتم نهایی نیز به مصاف تیمی از این رده از مسابقات خواهد رفت.

* برنده دیدار تراکتور - پرسپولیس - شمس آذر قزوین (میزبان این مسابقه بعد از برگزاری دیدار تراکتور - پرسپولیس مشخص خواهد شد)

- اسامی تیم‌های میزبان در ابتدا آمده است.

طبق اعلام سازمان لیگ، زمان پیش‌بینی شده برای برگزاری بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اواخر آذر ماه خواهد بود.

همچنین قرار است تنها دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی بین تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس هفته آخر آذر ماه برگزار شود.