به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بررسیها از طریق منابع آگاه پیرامون عملیات روانی دشمن درباره ادعای «حمله هوایی» در آسمان عراق که در شب گذشته رخ داده است، نشان میدهد اتفاق رخ داده در آسمان عراق، نه یک عملیات میدانی بلکه سناریویی روانی-رسانهای با هدف ایجاد سایه جنگ، القای ناامنی و تحریک افکار عمومی ایرانیان بوده و دیشب در آسمان منطقه تحرکات غیرمعمولی نبود است.
بررسیها نشان میدهد که هیچ منبع معتبر منطقهای یا بینالمللی وقوع عملیات هوایی تازه را تأیید نکرده و ارتش عراق و منابع امنیتی منطقه نیز هیچ گزارش رسمی ارائه ندادهاند. این ادعاها صرفاً در چند کانال عبریزبان و برخی منابع ناشناس که سابقه انتشار اخبار ساختگی دارند، منتشر شده است که هدف اصلی آن ایجاد تصور غلط از تهدید قریبالوقوع و برهم زدن آرامش روانی جامعه بوده است.
پیوست رسانهای دشمن شامل انتشار خبر از منابع عبریزبان بود که خود به نوعی القا کردهاند این اخبار از سوی منابع ایرانی مطرح شده است تا بین مردم و رسانههای داخلی دوگانهسازی ایجاد شود. همچنین برخی منابع داخلی بدون بررسی صحت خبر، همان ادعا را بازنشر کردهاند که عملیات روانی دشمن را تکمیل کرده است.
اهداف اصلی این عملیات روانی عبارتند از:
۱. ایجاد سایه جنگ و القای تهدید خارجی؛
۲. بیثباتسازی روانی در شرایط حساس اقتصادی؛
۳. بیاعتبارسازی رسانههای داخلی از طریق نسبت دادن انتشار اخبار نادرست به منابع داخلی.
آسیبشناسی داخلی نشان میدهد که بازنشر بدون اعتبارسنجی این خبر توسط برخی شبهکانالها، فرصت را برای دشمن فراهم کرده است.