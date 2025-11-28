جنگ خزنده اسرائیل علیه مردم ایران/مصرف مواد تراریخته بین یهودیان ممنوع است

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، هنری کیسینجر سیاستمدار یهودی و آمریکایی روزی اعلام کرد «ما نگران افزایش جمعیت مسلمانان جهان هستیم؛ تعادل دارد به هم می خورد؛ رشد مسلمانان بسیار بالا رفته؛ در فلسطین و لبنان هر خانواده ده دوازده فرزند دارند؛ اینها میگویند با این رشد تعادل جمعیتی به نفع اسلام به هم خواهد خورد؛ و اسلام چیره خواهد شد؛ پس باید جمعیت اینها را کنترل کنیم!»
حالا امروز، اسرائیل در حالی با ارائه طرحهای تشویقی کشاورزان و دولتمردان کشورهای آسیای جنوب شرقی را به کشت محصولات دستکاری شده ژنتیک ترغیب میکند که استفاده از بذرهای دستکاری شده ژنتیک هنوز یک مساله جنجالی و پربحث در سراسر جهان است.
رژیم صهیونیستی با هدایت کشورهای هدف به سمت کشت محصولات میوهای به جای غلات و مواد غذایی پایه، الگوی کشاورزی آنها را به شکلی تغییر میدهد که در بلندمدت امنیت غذاییشان را تهدید میکند. این سیاست باعث میشود کشورها در تأمین نیازهای اساسی وابسته به واردات شوند و در شرایط بحران، آسیبپذیرتر باشند؛ در نتیجه، امنیت غذایی این کشورها را با خطر مواجه کرده و زمینهای برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه آنها فراهم میشود.
سبک زندگی غذایی مردم آسیا در دست صهیونیستها
علاوه بر این جمعآوری بانک ژنتیک گیاهان میتواند به بهرهکشی از منابع طبیعی و کنترل اقتصادی-سیاسی توسط رژیم صهیونیستی منجر شود.
کشورهای توسعهیافته برای تأمین منافع استراتژیک و افزایش نفوذ خود در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته، با تدوین برنامههای جامع، اقداماتی را در مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به اجرا درمیآورند. این کشورها رهبری این اقدامات و همکاری با نهادهای بینالمللی را از طریق آژانسهای توسعه بینالملل عهدهدار هستند.
رژیم صهیونیستی با تسلط بر منابع ژنتیکی جوامع محلی را از این منابع محروم کرده و وابستگی آنها را به محصولات و تکنولوژیهای خارجی افزایش میدهد. محصولاتی که سبب تولید سرطان و تغییر ژنتیک نسل حاضر در این کشورها میشود. همچنین این اطلاعات میتوانند برای توسعه محصولات جدید یا اهداف نظامی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرند.
گزارش یکی از تولیدکنندههای بزرگ میانوعدههای غذایی در آمریکا به نام Mondelez، نشان داده در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۵ درصد از مردم جهان حداقل یکبار در هفته یک وعده غذایی متشکل از میانوعده خوردند و مصرف این میانوعدهها تقریباً به دوسوم در آسیا توسط تولیدات محصولات غذایی رژیم صهیونیستی بوده است که تغییرات سبک زندگی مردم این کشورها را بسوی انواع بیماری ها و سرطان ها به دنبال داشته است. (1)
اسرائیلیها پایینترین آمار مرگ و میر درجهان را دارند
کشورهای مدیترانه به ویژه فرانسه، اسپانیا و اسرائیل از جمله کشورهایی هستند که پایین ترین آمار مرگ و میر مرتبط با رژیم های غذایی نامناسب را در سراسر جهان دارا هستند. اما در برابر کشورهای واقع در جنوب شرق، جنوب و مرکز آسیا برعکس شاهد بیشتر مرگ و میر ناشی از تولیدات محصولات غذایی و رژیم غذایی و ذامی و واردات آن توسط اسرائیل به کشورهای خود بوده و هستند.
اسرائیل پایین ترین آمار مرگ و میر مرتبط با رژیم غذایی- سالانه ۸۹ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر را داراست.قاره آفریقا و آسیا بیشترین فراگیران را در میان سایر قارهها دارند که این نشان از برنامهریزی و سرمایهگذاری جدی رژیم صهیونیستی بر کشورها و مردمان این دو قاره در راستای توسعه نفوذ خود است.
تراریخته درمیان یهودیان ممنوع است
صهیونیستها مصرف محصولات تراریخته و چنینغذاهایی را بین یهودیان و سرزمین های اشغالی ممنوع کردهاند. همانطور که میدانیم یهودیان نوع خاصی غذا میخورند. مثلاً ذبح گوشتشان نوع خاصی است. جالب است که در خیابان ولیعصر قصابی ای داریم، که گوشت مخصوص یهودی میفروشد. ذبح آنها با مسلمان فرق میکند و گوشت مسلمانان را حلال نمیدانند. جالب است که علمای یهود تراریخته را برای صهیونیست و یهودی مجاز نمیدانند و می گویند دین ما را عوض میکند! در رژیم صهیونیستی حق ندارند یک مترمربع تراریخته کشت کنند. البته تجارتش مجاز است، ولی کشت مجاز نیست. (2)
کمپانیهای صهیونیستی مثل «مونسانتو» - که اصلی ترین مرجع تولید محصولات تراریخته در جهان است - به نمایندگانش در سراسر جهان دیکته کرده که در یک واکنش هماهنگ، به دانشمندان منتقد محصولات تراریخته عنوان «فناوری هراس» بدهند؛ پس این یک توطئه سازمان دهی شده است. اینها همه جا نفوذ کرده اند؛ حتی در نظام برنامه و بودجه کشورهای مسلمان، افراد سالم در این حوزه ها به شدت با اینها درگیر هستند.
در میان ۱۰ کشور آسیای جنوبشرقی، از دهه گذشته تاکنون، به طور خاص سازمان ماشاو روی سه کشور خاکی این منطقه سرمایهگذاری کرده است که اتفاقا شرایط این کشورها هیچ ارتباطی با اهداف ذکر شده در اساسنامه ماشاو ندارند.
واردات غیرمستقیم محصولات غذایی از اسرائیل به ایران!
میانمار، تایلند و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که تولید و مصرف مواد غذایی آنها بسیار بالاست و بخش عمدهای از صادرات این کشورها نیز در حوزه کشاورزی و دامپروری است. تنها در سال 2016 ارزش صادارات مواد غذایی کشاورزی و دامی ویتنام بیش از 15 میلیارد دلار بود و این رقم در کشور تایلند به بیش از 26 میلیارد دلار میرسد. در کشور میانمار نیز با وجود نیاز شدید داخلی به مواد غذایی، رقم صادرات مواد غذایی آن در حدود دو میلیارد دلار است.
از بررسی این ارقام و نگاهی به وضعیت کلی کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی، مشخص میشود صهیونیستها در حال سرمایهگذاری روی کشورهای با صادرات بالای مواد غذایی هستند. با آنکه ماشاو فلسفه وجودی خود را کمک به کشورهای فقیر عنوان کرده اما این سازمان در کشورهایی نظیر لائوس، کامبوج، فیلیپین و تیمور شرقی که در همان منطقه هستند و با بحران شدید غذایی نیز مواجهاند کاری ندارد، بلکه تمرکز خود را روی کشورهای با تولید بالای مواد غذایی قرار داده است.
دستکاری کردن ژنتیک به جای مواد ارگانیک
اما این تمام ماجرا نیست. اسرائیل علاوه بر تلاش برای سلطه بر روند تولید مواد غذایی این کشورها میکوشد ساختار تولید مواد غذایی آنها را نیز تغییر دهد. فروش و جایگزین کردن مواد دستکاریشده ژنتیک به جای مواد ارگانیک موجود در این کشورها مساله با اهمیتی است. به طوری که معاونت ماشاو در سفارتخانههای رژیم صهیونیستی، با برگزار کردن دورههای مختلف و اهدای بذرهای اصلاح شده رایگان به کشاورزان این کشورها، سطوح زیر کشت این بذرها را در سالهای اخیر بشدت افزایش داده است. (3)
اسرائیل در حالی با ارائه طرحهای تشویقی کشاورزان و دولتمردان کشورهای آسیای جنوب شرقی را به کشت محصولات دستکاری شده ژنتیک ترغیب میکند که استفاده از بذرهای دستکاری شده ژنتیک هنوز یک مساله جنجالی و پربحث در سراسر جهان است.
تهدید ایران از راه جنوب شرق آسیا
اما آنچه در این شرایط کمتر دیده میشود، استفاده ابزاری اسرائیل از دولتهای جنوب شرق آسیاست. اخیرا اسنادی فاش شد که نشان میدهد رژیم صهیونیستی از طریق طرح ماشاو، کشاورزان و زمینهای آنها را در اختیار گرفته و به شکل آزمایشگاهی از آنها استفاده میکرده است. در واقع زمینها، کشاورزان و مردم کشورهایی که محصولات آن زمینها را مصرف میکنند، تبدیل به نمونههای آزمایشگاهی طرح اسرائیل شدهاند.
اما گذشته از اهداف پیدا و پنهان، گستره دقیق فعالیتها و نقش مسؤولان امنیتی درجه یک اسرائیل در طرحهای سازمان ماشاو، ایران به واسطه روابط خود با کشورهای جنوب شرق آسیا باید بشدت نسبت به فعالیتهای اسرائیل در این کشورها حساس باشد.
ایران حدود 50 میلیارد دلار مواد غذایی شامل محصولات کشاورزی و دامی از تایلند وارد میکند؛ برنج، آبمیوه، روغنهای خوراکی و دیگر اقلام مصرفی از جمله این محصولات وارداتی است. چندی پیش ایران با امضای یک توافقنامه مجوز واردات بیش از صد هزار تن برنج ویتنامی را صادر کرد تا حجم واردات موادغذایی از این کشور افزایش چشمگیری یابد.
گوشی که شنوا نیست و چشمی که بینا نیست
فعالیت گسترده و آشکار و پنهان اسرائیل در منطقه، دقت و هوشیاری مسؤولان کشورمان را در واردات مواد غذایی، نهتنها از آسیای جنوبشرقی، بلکه از کشورهایی که هدف طرح صهیونیستی ماشاو هستند ضروری میسازد.
اینها همه سیاست کنترل جهان هستند. یکبار با جنگ سخت یعنی ابزار نظامی، و قدرت جنگ افزار، و سیاست زور این کار را می کنند؛ و یک بار با ابزارهای جنگ نرم و بدون اینکه حتی دولتها و مردم متوجه شوند. پروژه ای معرفی می کنم به نام NSSM 200؛ هنری کیسینجر در سال 1974 گفت: اگر نفت را کنترل کنید کشورها را کنترل خواهید کرد؛ و اگر غذا را کنترل کنید، مردم را کنترل خواهید کرد.
در فرازی دیگر وزیر کشاورزی وقت امریکا در همان سال اعلام کرد: غذا یک ابزار اساسی در بسته مذاکراتی ماست. اگر شما به دنبال راهی می گردید که مردم به شما تعظیم کنند، و یا در مقابل شما سر خم کنند، و به شما وابسته شوند، و با شما همکاری کنند به نظر من آن راه وابسته کردن از طریق غذاست. می بینید که غذا یک ابزار برای تسلط بر کشورها و مردم است؛ وابسته کردن کشاورزی ما به بذرهای عقیم یا تراریخته یعنی وابسته کردن مردم و یک ملت به کمپانیهای ابر قدرت جهانی.
هنری کسینجر
طرح کسینجر برای کاهش مسلمانان فلسطین و لبنان
طرحی که هنری کیسینجر پیشنهاد داد، برای کنترل و کاهش جمعیت جهان، و در نهایت برای کنترل جهان بود.
به گفته کیسنیجر، هدف این طرح شوم، کاهش جمعیت جهان به 2 میلیارد نفر، بخصوص در کشورهای مسلمان، و با ابزارهای مختلف از جنگ و خونریزی و قتل عام فیزیکی مردم، تا شیوع بیماریهایی مثل ایدز و انواع همه گیریها، و ابزار غذا و کنترل نسل، عقیم کردن جوانان مسلمان، و روشهای دیگر است که در این کتاب آمده است.
کیسینجر اعلام می کند ما نگران افزایش جمعیت مسلمانان جهان هستیم؛ تعادل دارد به هم می خورد؛ رشد مسلمانان بسیار بالا رفته؛ در فلسطین و لبنان هر خانواده ده دوازده فرزند دارند؛ اینها می گویند با این رشد تعادل جمعیتی به نفع اسلام به هم خواهد خورد؛ و اسلام بر مسیحیت چیره خواهد شد؛ پس باید جمعیت اینها را کنترل کنیم؛ و در مورد راه حلش هنری کیسینجر در سال 1974 این طرح شوم و خطرناک و بسیار پیچیده را مطرح کرد؛ و اینها شروع به اجرا کردند؛ کیسینجر دو ابزار برای کنترل را بسیار مهم اعلام کرده؛ یکی نفت و دیگری غذا. نفت را که کنترل کردند؛ منطقه خاورمیانه یعنی قلب نفت و انرژی جهان را متحول کردند؛ رژیم صهیونیستی را در قلب این منطقه ایجاد کردند، تا دائم شعله جنگ و اختلاف افروخته باشد. (4)
در کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد کردند؛ منطقه را به آتش کشیدند؛ جنگها برای قتل عام مسلمانان رخ داد؛ 8 سال جنگ تحمیلی، تشکیل گروه های تروریستی مختلف از القائده تا طالبان و داعش و ... برای قتل عام مسلمانان بخصوص شیعیان؛ تفرقه و اختلاف بین شیعه و سنی؛ و حال شاهد قتل و کشتار مسلمانان به دست مسلمان نماها با شعار لا اله الا الله؛ محمد رسول الله هستیم؛
سراغ ایران آمدند
حال در خاورمیانه و ایران سراغ ابزار دوم یعنی غذا رفته اند؛ تا جهان اسلام را کنترل کنند؛ اینجاهشدار می دهیم مسئولین هشیار باشید! نفوذی که رهبری فرموده اند سالهاست شروع شده؛ ولی چهره عوض کرده؛ ابزارها تغییر کرده؛ مدرن شده، پنهانی شده، غیرقابل تشخیص شده، خزنده و خطرناک از درون دارند ضربه میزنند؛ و یک عده به هر دلیلی مدافع آن شده اند؛ شاید بصیرت لازم برای شناختن تهدیدات پیچیده را ندارند؛ و در تور و تله طرح آنها افتاده اند.
نتیجه
ابزار غذا در قرن ۲۱ به یکی از مؤثرترین ابزارهای قدرت و نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. کشورهای اسلامی و جهان در حال توسعه باید سیاستهای مستقل و علمی برای امنیت غذایی و خودکفایی بذر تدوین کنند.هرگونه تعامل با شرکتهای بینالمللی تولیدکننده محصولات غذایی و زیستی باید همراه با شفافیت، کنترل کیفیت و ارزیابی سلامت باشد. افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سواد غذایی و زیستفناوری در جامعه، مهمترین سد در برابر سوءاستفادههای احتمالی از این وابستگیهاست.
علی معروفی آرانی؛ پژوهشگر یهودیت و صهیونیسم
