میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد تند اژه‌ای از رواج واژه‌های تندرو و کُندرو

رئیس قوه قضاییه گفت: واژه‌ها و عبارت‌هایی نظیر «تندرو» و «کُندرو» را ابداع کرده‌اند؛ ما نباید خودمان این واژگان مجعول و غیرواقعی را توسعه دهیم.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۷۲
| |
365 بازدید
انتقاد تند اژه‌ای از رواج واژه‌های تندرو و کُندرو

همزمان با چهل و ششمین سالگرد گرامیداشت هفته بسیج، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با جمعی از بسیجیان قوه قضائیه دیدار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این دیدار، ضمن برشمردن اوصاف و شاخصه‌های بسیجیان، اظهار کرد: بسیج شجره طیّبه و درخت تنومند و پرباری است که امروز از مرزهای ایران اسلامی فراتر رفته است و طلایه‌دار مقابله با استکبار و مستکبرین در عالم شده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به فراگیری تفکر بسیجی در جامعه ایران اسلامی گفت: بسیج مختص و منحصر به یک قشر و طبقه خاص نیست؛ بسیج متعلق به همه ملت است و آحاد مردم از تفکر و اَعمال حَسنه بسیجیان بهره‌مند و مُستفیض می‌شوند. حتی افرادی که ممکن است با تفکر بسیجی و دینی اُنس و الفت نداشته باشند، از خدمات بسیجیان به جامعه بهره‌مند و محظوظ می‌شوند؛ در رخدادها و حوادث مختلف، این بسیجیان هستند که پا به میدان و معرکه می‌گذارند و به مردم و مسلمین خدمت بی منت روا می‌دارند.

رئیس عدلیه با اشاره به آرمان‌گرایی توأم با عقلانیت بسیجیان تصریح کرد: بسیج و بسیجیان آرمان‌گرا هستند، اما این آرمان‌گرایی را با عقلانیت و تدبیر تلفیق می‌کنند. بسیجیان در دنیایی که مستمراً در حال تحول و تطوّر است، تمام همت خود را معطوف به آن می‌کنند که بر علم خود و بر تقوای خود بیفزایند. بسیجیان در حوزه مجهز شدن به فناوری‌های روز نیز کوشا هستند و در این عرصه منفعلانه رفتار نمی‌کنند.

قاضی‌القضات در ادامه با انتقاد از رواج واژگانی مجعول و بی‌مایه نظیر «تندرو»، «کُندرو» و … در ادبیات سیاسی کشور بیان داشت: واژه‌ها و عبارت‌هایی نظیر «تندرو» و «کُندرو» را ابداع کرده‌اند؛ ما نباید خودمان این واژگان مجعول و غیرواقعی را توسعه دهیم؛ تندروی و کندروی معنایی ندارد؛ جلو افتادن از امام غلط، عقب افتادن از امام هم غلط، وقتی فردی در هر شرایطی اعم از جنگ و صلح و فتنه، به وظایف و تکالیف خود عمل می‌کند و اهل تدیّن و انقلابی‌گری و مقاومت در راه حق است و ایضا عاقلانه رفتار می‌کند، او بسیجی است؛ چنین فردی در حزب الله است و حزب‌اللهی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بسیجی مؤمن و متدیّن است؛ عاقل و انقلابی است؛ یارِ مظلوم و خصمِ ظالم است؛ مخلص و پرتلاش است؛ در راه حق سختی‌ها را تحمل می‌کند و اهل مقاومت و استقامت است؛ اینها شاخصه‌های یک بسیجی است؛ اینها ویژگی‌هایی است که در تمام دنیا، بسیجیان ما را بدان‌ها می‌شناسند؛ بنابراین تندروی و کندروی معنایی ندارد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه سرمایه اصلی قوه قضائیه قضات و کارکنان آن هستند، گفت: بسیجیان فعال در قوه قضائیه که تعدادشان به رقم قابل توجه ۱۷ هزار می‌رسد، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در ارتقا سطح کیفی کارکنان قضائی در شئون مختلف ایفا کنند.

رئیس دستگاه قضا ضمن برشمردن حیطه‌هایی که در آنها، بسیجیان قوه قضائیه می‌توانند منشأ اثر باشند، افزود: ما در قوه قضائیه درصدد شناسایی و جذب نیروهای جوان، نخبه و متعهد هستیم؛ در اینجا، بسیجیان دستگاه قضا می‌توانند منشأ اثر باشند.

در حوزه آموزش قبل از جذب و آموزش حین خدمت برای قضات و کارکنان نیز بسیجیان قوه قضائیه می‌توانند، کمک‌کار باشند.

رئیس عدلیه ادامه داد: در حوزه‌های دیگری نظیر ارتقا اخلاق حرفه‌ای، توسعه و بسط حُسن رفتار با ارباب رجوع و صیانت از مجموعه نیز بسیجیان قوه قضائیه می‌توانند پیشرو و طلایه‌دار باشند.

قاضی‌القضات بیان داشت: تکریم بیش از پیش مردم و مراجعان به مراکز قضائی برای ما یک اصل اولویت‌دار است؛ در این عرصه خطیر، بسیجیان کمک‌کار ما باشند؛ در حوزه بسیار مهمِ صیانت از مجموعه قضائی و صیانت از فرد فرد کارکنان قضائی نیز بسیجیان یار و یاور ما باشند. ما معتقدیم که لغزش هر فردی در هر دستگاهی زیان‌بار و تأثرآور است، اما این زیان و تأثر برای لغزش فردی که عضوی از قوه قضائیه است، مضاعف است؛ فلذا در این وادی مهم، بسیجیان با تمام توان به میدان بیایند و ما را یاری کنند تا صیانت‌مان از مجموعه و کارکنان، دوچندان شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تکلیف قوه قضائیه در حوزه گسترش عدالت و نقش بسیجیان در این عرصه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از وظایف و مأموریت‌های اصلی ما در قوه قضائیه، گسترش عدالت است؛ تکلیف ما، بسط و گسترش عدالت است و این امر صرفاً منحصر به آرای صادره از جانب محاکم و مراجع ما نیست، بلکه ما موظفیم عدالت را در همه ساحت‌ها و شؤون گسترش دهیم؛ در این عرصه مهم نیز بسیجیان می‌توانند کمک‌کار و یاور ما باشند. بسیجیان فعال در قوه قضائیه نیز در حوزه گسترش عدالت در خودِ دستگاه قضا، کوشا و فعال باشند؛ اگر ما نتوانیم عدالت را در مجموعه خودمان گسترش دهیم، ممکن است در بسط عدالت در جامعه نیز توفیق نیابیم.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به نقشی که بسیجیان دستگاه قضا می‌توانند در حوزه ارتقا سطح معنوی و فرهنگی خانواده‌های کارکنان قضائی داشته باشند، خاطرنشان کرد: ما مکرراً تاکید کرده‌ایم که کارکنان قضائی نسبت به خانواده‌های خود، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و با وجود سنگینی کار در دستگاه قضا، تحت هیچ شرایطی از خانواده خود غافل نشوند؛ از سویی دیگر، ما مسئولان قوه قضائیه نسبت به خانواده کارکنان قضائی، خود را موظف می‌دانیم؛ در این عرصه نیز از شما بسیجیان، درخواست کمک می‌کنیم؛ شما در حوزه ارتقا سطح معنوی و فرهنگی و به طور کلی سایر سطوح مرتبط با زیست اجتماعی خانواده‌های کارکنان قضائی، می‌توانید منشأ اثر باشید.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قوه قضاییه رئیس عدلیه اژه ای رئیس قوه قضائیه هفته بسیج بسیجیان تندرو تندروی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس قوه قضاییه: رژیم صهیونیستی عبرت تاریخ خواهد شد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه برای یمن
جزئیات سفر رئیس قوه قضاییه به چین
پیام رئیس قوه قضاییه در پی جنایت رژیم صهیونیستی
اژه ای: قانونگرایی باید فرهنگ عمومی جامعه شود
یک قاب ویژه از دیدار امروز بسیجیان با رهبر انقلاب
«بدون توقف» میزبان محسنی اژه‌ای می‌شود
تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازی مسئولان به نفع دشمن هم نوعی جاسوسی است/مهدی جهانگیری هنوز در بازداشت است
قوه قضائیه باید مستقل از جریان‌های سیاسی باشد / اگر ظلمی توسط یک مأمور حکومت صورت گرفت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد / نباید ابزار انتقام گیری یک جریان سیاسی از جریان مقابل باشیم
«پورمحمدی» مشاور رییس قضا شد
برخی از مطالبات دانشجویان، مطالبات به حقی بود / ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع دارو
پیام سرلشکر باقری به مناسبت هفته بسیج
اژه ای: خانواده‌های شهدا در ثواب عزیزانشان شریکند
دستور اژه‌ای برای بررسی حادثه معدن طبس
اژه‌ای: نباید در جامعه فضای دوقطبی شکل بگیرد
محسنی اژه‌ای: سند راهبردی ایران و چین چشم‌انداز مهمی است
اژه‌ای: قصد کار تبلیغاتی نداریم
امضای اژه‌ای پای دفتر یادبود شهید سیدحسن نصرالله
بسیج فقط برای میدان نظامی نیست / دشمن بدنبال برجام ۲ و ۳ یعنی رها کردن حضور منطقه‌ای و تولید سلاح‌های راهبردی بود / چشم بچه‌های تیم ملی فوتبال روشن که چشم ملت را روشن کردند
اژه‌ای: مردم آگاهی بیشتری یافته‌اند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۴ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۵۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۴۸ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dDA
tabnak.ir/005dDA