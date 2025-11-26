میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتصاب جنجالی آقای وزیر! +جزئیات

بهمن برزگر در حالی به ریاست این مجموعه مهم و استراتژیک منصوب شده است که در زمان اغتشاشات ۱۴۰۱، به‌حمایت از آشوبگران و حتی قاتلان جوانان بی‌گناه (عاملان جنایت تروریستی در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» در شمال شهر اصفهان که ۳ تن از نیرو‌های حافظ امنیت را هدف گلوله قرار داده و به شهادت رساندند) پرداخته بود!
با موافقت وزیر کار و با حکمی رسمی از سوی علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بهمن برزگر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شد.

انتصاب جنجالی آقای وزیر! +جزئیات

به گزارش تابناک به نقل از شهدای ایران؛ شرکت آتیه صبا یکی از بازوهای اصلی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری است که بر ده‌ها بنگاه اقتصادی در حوزه‌های نفت و گاز، حمل و نقل، پتروشیمی، گردشگری و صنایع مالی نظارت دارد.

انتصاب جنجالی آقای وزیر! +جزئیات

بهمن برزگر در حالی به ریلاست این مجموعه مهم و استراتژیک منصوب شده است که در زمان اغتشاشات ۱۴۰۱، به‌حمایت از آشوبگران و حتی قاتلان جوانان بی‌گناه (عاملان جنایت تروریستی در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» در شمال شهر اصفهان که ۳ تن از نیرو‌های حافظ امنیت را هدف گلوله قرار داده و به شهادت رساندند) پرداخته بود!

انتصاب جنجالی آقای وزیر! +جزئیات

 او که با هشتگ «بی عرضگی نهادینه شده» بارها به نظام اسلامی حمله کرده و حتی از مرگ پیروز یوزپلنگ ایرانی هم برای طعنه و حمله به حاکمیت استفاده می‌کرد،در سایه‌ی غفلت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی سکان یکی از مجموعه‌های استراتژیک را بر عهده گرفت!

 

