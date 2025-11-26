انتصاب جنجالی آقای وزیر! +جزئیات

با موافقت وزیر کار و با حکمی رسمی از سوی علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بهمن برزگر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شد.
به گزارش تابناک به نقل از شهدای ایران؛ شرکت آتیه صبا یکی از بازوهای اصلی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری است که بر دهها بنگاه اقتصادی در حوزههای نفت و گاز، حمل و نقل، پتروشیمی، گردشگری و صنایع مالی نظارت دارد.
بهمن برزگر در حالی به ریلاست این مجموعه مهم و استراتژیک منصوب شده است که در زمان اغتشاشات ۱۴۰۱، بهحمایت از آشوبگران و حتی قاتلان جوانان بیگناه (عاملان جنایت تروریستی در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» در شمال شهر اصفهان که ۳ تن از نیروهای حافظ امنیت را هدف گلوله قرار داده و به شهادت رساندند) پرداخته بود!
او که با هشتگ «بی عرضگی نهادینه شده» بارها به نظام اسلامی حمله کرده و حتی از مرگ پیروز یوزپلنگ ایرانی هم برای طعنه و حمله به حاکمیت استفاده میکرد،در سایهی غفلت دستگاههای نظارتی و امنیتی سکان یکی از مجموعههای استراتژیک را بر عهده گرفت!