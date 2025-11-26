میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
آذری در گفتگو با تابناک:

سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برای پرداخت مهریه سقفی تعیین نکرده ایم، تاکید کرد: در بحث مهریه باید سایه حبس را از روی افراد برداشته شود تا بتوانند به زندگیشان برسند و با استفاده از از ظرفیت پابند الکترونیکی فرصت داده شود تا دَین پرداخت شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۶۶
| |
183 بازدید
|
۱

سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / در موضوع مهریه به دنبال حبس زدایی هستیم

علی آذری؛ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در تشریح اصلاحات قانون مهریه اظهار کرد: در روزهای اخیر مجلس به یک نهاد اجتماعی به نام نهاد مهریه پرداخته است که مخالفان و موافقان زیادی هم دارد. 

وی افزود: بنده یکی از پیشنهاد دهندگان 14 سکه هستم و اکنون نیز پیشنهاد الحاقی در این طرح داریم که بعد از دفاع از این طرح در صحن مجلس، مطرح می شود.

آذری با اشاره به اینکه حرف و حدیث ها در بحث مهریه زیاد است، ادامه داد: آنچه که ما به آن پرداخته ایم بحث خانواده است. موضوع دیگر این است که ما به شکل تک بعدی به مسئله نگاه نمی کنیم و در واقع آقا و خانم در سایه نهاد خانواده است که رفاه زندگیشان را در آنجا کسب می کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه امروز نهاد مهریه و اصول و روش هایی که برای مهریه در آدرس قرآنی و سنت های شرعی داشته ایم به انحراف رفته است، تاکید کرد: مهریه یک سنت شرعی بوده امروز به ابزار مالی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: تمام کسانی که می خواهند در حوزه مهریه صحبت کنند، به یک مرتبه بحث هایی چون ضمانت و ابزار و ... مطرح می شود، گفت: آدرس قرآنی این را گفته در حال و به صورت نقد باید مهریه پرداخت شود اما در خیلی از جوامع وقتی می خواهند بحث حقوق مالی زوجه را در موضوع خانواده مدیریت کنند به صورت تک محور به این موضوع پرداخته شده است. 

سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / در موضوع مهریه به دنبال حبس زدایی هستیم

آذری با ذکر مثالی در این بازه افزود: مثلا در شهر کاشان در موضوع مهریه، در حال، روی زمین توافق و تصمیم می گیرند. وقتی زوج و زوجه ای وارد بحث نکاح می شوند عاقل، بالغ و رشید هستند. در 20 سال گذشته ما چنین مسائلی نداشته ایم که برای این نهاد که امروز به انحراف رفته زوج زندانی و خانواده از بین برود. اکنون مناقشات زیادی در بحث حضانت از فرزندان وجود دارد. امروز کانون خانواده به واسطه انحراف نهاد مهریه درگیر بسیاری از مشکلات شده است. این موضوع روی کاهش جمعیت تاثیر می گذارد و همچنین ازدواج سخت تر می شود. 

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطر نشان کرد: بنده از دولت تعجب می کنم خود دولت اعلام می کند که 25 هزار زندانی مالی داریم اما در عین حال دفاع هم می کند. 

وی گفت: اگر در بحث مهریه میزان 110 سکه را مطرح می کنیم، دولت این پیغام را به ملت می تواند بدهد که ما در حوزه جعل، کیفری و قضایی تا 110 سکه را حمایت می کنیم. در سال 91 هم باب شده بود که بر اساس سالهای تولد مهریه می گرفتند. در آن زمان هم ما اعلام نکردیم که فقط سقف 110 سکه است آن حمایت مالی را دولت، شرع و دین از حقوق مالی زوجه انجام میدهد و این حقوق هم باید تک محور دیده شود چرا که مهریه، جهیزیه و زمین و حضانت هست و هر کدام از اینها یک بحثی دارد.

آذری با اشاره به اینکه وقتی ما می گوییم تا 14 سکه را حمایت می کنیم به دلیل آن است که ما تابع اصول ترازی قراردادها هستیم، تصریح کرد: بیشتر از این میزان سکه را هر کدام از زوج و یا زوجه تمایل داشتند می توانند توافق کنند. این برداشت نشود که سقف گذاشته شده است. این حق دولت هم هست چون هزینه از بیت المال و بودجه دولت پرداخت می شود برای خیلی از مطالبات که بگوید تا این سقف را پیگیری می کنم. ضمن اینکه اجازه ندهد که زوج به زندان برود و حق و فرصت پرداخت دین از بین برود ضمن اینکه زوج به زندان برود کانون خانواده از بین می رود.

آذری گفت: ما وقتی از خانواده صحبت می کنیم منظور ما هم آقایان و هم خانم ها هستند. اینطور نیست که ما از یک گروه خاص حمایت کنیم جامعه ما متشکل از این دو گروه است.

وی با تاکید بر اینکه در ارتباط با پرداخت مهریه سقفی تعیین نکرده ایم، اظهار کرد: یک پیشنهاد الحاقی داریم که پیگیری می کنیم. کلیات طرح در موضوع محکومین مالی است که بتوانیم سایه حبس را از روی این افراد برداریم تا اینها بتوانند به زندگیشان برسند. از ظرفیت پابند الکترونیکی استفاده شود. به او فرصت داده شود تا برود کار بکند و این دین پرداخت شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهریه مجلس مجلس شورای اسلامی قانون مهریه
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طلاق و مهریه گرفتن برای زنان سخت‌تر می‌شود
آخرین وضعیت رسیدگی به اصلاحات قانون مهریه در مجلس
مجازات حبس مردان از قانون مهریه حذف شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
شمارو به جون هر کی دوست دارید این بساط مهریه رو جمع کنید . شده سرطان خانواده ها و زنگی های مشترک
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۴ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۵۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۴۸ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dD4
tabnak.ir/005dD4