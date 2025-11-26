سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برای پرداخت مهریه سقفی تعیین نکرده ایم، تاکید کرد: در بحث مهریه باید سایه حبس را از روی افراد برداشته شود تا بتوانند به زندگیشان برسند و با استفاده از از ظرفیت پابند الکترونیکی فرصت داده شود تا دَین پرداخت شود.

علی آذری؛ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در تشریح اصلاحات قانون مهریه اظهار کرد: در روزهای اخیر مجلس به یک نهاد اجتماعی به نام نهاد مهریه پرداخته است که مخالفان و موافقان زیادی هم دارد.

وی افزود: بنده یکی از پیشنهاد دهندگان 14 سکه هستم و اکنون نیز پیشنهاد الحاقی در این طرح داریم که بعد از دفاع از این طرح در صحن مجلس، مطرح می شود.

آذری با اشاره به اینکه حرف و حدیث ها در بحث مهریه زیاد است، ادامه داد: آنچه که ما به آن پرداخته ایم بحث خانواده است. موضوع دیگر این است که ما به شکل تک بعدی به مسئله نگاه نمی کنیم و در واقع آقا و خانم در سایه نهاد خانواده است که رفاه زندگیشان را در آنجا کسب می کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه امروز نهاد مهریه و اصول و روش هایی که برای مهریه در آدرس قرآنی و سنت های شرعی داشته ایم به انحراف رفته است، تاکید کرد: مهریه یک سنت شرعی بوده امروز به ابزار مالی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: تمام کسانی که می خواهند در حوزه مهریه صحبت کنند، به یک مرتبه بحث هایی چون ضمانت و ابزار و ... مطرح می شود، گفت: آدرس قرآنی این را گفته در حال و به صورت نقد باید مهریه پرداخت شود اما در خیلی از جوامع وقتی می خواهند بحث حقوق مالی زوجه را در موضوع خانواده مدیریت کنند به صورت تک محور به این موضوع پرداخته شده است.

آذری با ذکر مثالی در این بازه افزود: مثلا در شهر کاشان در موضوع مهریه، در حال، روی زمین توافق و تصمیم می گیرند. وقتی زوج و زوجه ای وارد بحث نکاح می شوند عاقل، بالغ و رشید هستند. در 20 سال گذشته ما چنین مسائلی نداشته ایم که برای این نهاد که امروز به انحراف رفته زوج زندانی و خانواده از بین برود. اکنون مناقشات زیادی در بحث حضانت از فرزندان وجود دارد. امروز کانون خانواده به واسطه انحراف نهاد مهریه درگیر بسیاری از مشکلات شده است. این موضوع روی کاهش جمعیت تاثیر می گذارد و همچنین ازدواج سخت تر می شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطر نشان کرد: بنده از دولت تعجب می کنم خود دولت اعلام می کند که 25 هزار زندانی مالی داریم اما در عین حال دفاع هم می کند.

وی گفت: اگر در بحث مهریه میزان 110 سکه را مطرح می کنیم، دولت این پیغام را به ملت می تواند بدهد که ما در حوزه جعل، کیفری و قضایی تا 110 سکه را حمایت می کنیم. در سال 91 هم باب شده بود که بر اساس سالهای تولد مهریه می گرفتند. در آن زمان هم ما اعلام نکردیم که فقط سقف 110 سکه است آن حمایت مالی را دولت، شرع و دین از حقوق مالی زوجه انجام میدهد و این حقوق هم باید تک محور دیده شود چرا که مهریه، جهیزیه و زمین و حضانت هست و هر کدام از اینها یک بحثی دارد.

آذری با اشاره به اینکه وقتی ما می گوییم تا 14 سکه را حمایت می کنیم به دلیل آن است که ما تابع اصول ترازی قراردادها هستیم، تصریح کرد: بیشتر از این میزان سکه را هر کدام از زوج و یا زوجه تمایل داشتند می توانند توافق کنند. این برداشت نشود که سقف گذاشته شده است. این حق دولت هم هست چون هزینه از بیت المال و بودجه دولت پرداخت می شود برای خیلی از مطالبات که بگوید تا این سقف را پیگیری می کنم. ضمن اینکه اجازه ندهد که زوج به زندان برود و حق و فرصت پرداخت دین از بین برود ضمن اینکه زوج به زندان برود کانون خانواده از بین می رود.

آذری گفت: ما وقتی از خانواده صحبت می کنیم منظور ما هم آقایان و هم خانم ها هستند. اینطور نیست که ما از یک گروه خاص حمایت کنیم جامعه ما متشکل از این دو گروه است.

وی با تاکید بر اینکه در ارتباط با پرداخت مهریه سقفی تعیین نکرده ایم، اظهار کرد: یک پیشنهاد الحاقی داریم که پیگیری می کنیم. کلیات طرح در موضوع محکومین مالی است که بتوانیم سایه حبس را از روی این افراد برداریم تا اینها بتوانند به زندگیشان برسند. از ظرفیت پابند الکترونیکی استفاده شود. به او فرصت داده شود تا برود کار بکند و این دین پرداخت شود.